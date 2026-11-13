Την τιμητική τους έχουν σήμερα όσοι φέρουν τα ονόματα Δαμασκηνός, Δαμασκηνή, Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία και Χρυσοστομίτσα

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με βάση το εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινουπολίτου καθώς και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Δαμασκηνός, Δαμασκηνή, Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία και Χρυσοστομίτσα.

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Ο βίος του Αγίου Δαμασκηνού

Ο Άγιος Δαμασκηνός, γνωστός κατά τον κόσμο ως Διαμαντής, καταγόταν από τον Γαλατά της Κωνσταντινούπολης, με γονείς τους ευσεβείς χριστιανούς Κυριάκο και Κυριακή. Ορφανεύοντας σε νεαρή ηλικία, οδηγήθηκε σε εξισλαμισμό προκειμένου να αποφύγει την οργή των Τούρκων για συγκεκριμένο παράπτωμα. Μετέπειτα, εκδηλώνοντας μετάνοια, κατευθύνθηκε στο Άγιον Όρος.

Εντασσόμενος στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, εκάρη μοναχός με το όνομα Δαμασκηνός, ασκούμενος για 12 έτη. Διακατεχόμενος από τον πόθο του μαρτυρίου, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη συνοδεύοντας τον Πατριάρχη Διονύσιο. Εκεί, προέβαινε σε δημόσιο κήρυγμα υπέρ του Χριστού, προτρέποντας τους μουσουλμάνους να αποκηρύξουν τον Μωάμεθ.

Αρχικά, οι Τούρκοι αγνόησαν τη δράση του, θεωρώντας τον αλλόφρονα. Ωστόσο, εξαιτίας της επιμονής των κηρυγμάτων του, συνελήφθη και υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια, καταλήγοντας στον αποκεφαλισμό του μπροστά από την πύλη του Πατριαρχείου στις 13 Νοεμβρίου 1681 μ.Χ. Το σκήνωμά του ενταφιάστηκε στον ναό της Θεοτόκου στη Χάλκη. Ο ηγούμενος Μακάριος της Μονής του Μαύρου Μόλου μερίμνησε για τη φύλαξη των θυρών του εργαστηρίου απέναντι από το Πατριαρχείο, οι οποίες είχαν σημαδευτεί από το αίμα του μάρτυρα.

*Σημειώνεται πως για ορισμένα ονόματα υπάρχουν κι άλλες ημερομηνίες εορτασμού.