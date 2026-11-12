Ο ιδιώτης μηχανικός που έχει αναλάβει την επίβλεψη του ακινήτου εξέφρασε έντονους φόβους για τη στατική επάρκεια ολόκληρης της δομής μετά τη μερική κατάρρευση εσωτερικού τοιχίου

Έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο ολικής υποχώρησης του ακινήτου προκάλεσε την Πέμπτη η μερική κατάρρευση εσωτερικού τοιχίου σε παλιό διατηρητέο κτίριο επί της οδού Κολοκοτρώνη 32.

Για λόγους ασφαλείας, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική προχώρησαν στον άμεσο αποκλεισμό του δρόμου, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Παρασκευής, οπότε και αναμένεται η διενέργεια αυτοψίας από ειδικό κλιμάκιο της Πολεοδομίας.

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Το κτίριο ήταν ακατοίκητο κι έτσι, ευτυχώς, από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Η αναστάτωση προκλήθηκε όταν έντονος θόρυβος από το εσωτερικό του κτιρίου κινητοποίησε τους περαστικούς και τις αρχές. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταρρεύσει εν μέρει ένα τοιχίο στον ακάλυπτο χώρο του οικήματος, στο οποίο είχαν ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες ανακατασκευής. Η ανταπόκριση των αρχών ήταν άμεση, με δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο και να προχωρούν σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Η διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Κολοκοτρώνη αφορά το τμήμα μεταξύ των οδών Αθηνάς και Βορέου. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί ειδικές κορδέλες, ενώ αστυνομικοί εκτρέπουν την κίνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος για πεζούς και οδηγούς από τυχόν περαιτέρω αποκόλληση υλικών.

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Τι λένε μηχανικός και αντιδήμαρχος

Ο ιδιώτης μηχανικός που έχει αναλάβει την επίβλεψη του ακινήτου εξέφρασε έντονους φόβους για τη στατική επάρκεια ολόκληρης της δομής.

Στο σημείο μετέβη και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες και να ενημερωθεί για την έκταση της ζημιάς.

«Πριν από λίγη ώρα υπήρχε μια ειδοποίηση ότι έχει καταρρεύσει κομμάτι του ακινήτου. Απ’ ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι εσωτερική η κατάρρευση. Ωστόσο, η αστυνομία και η πυροσβεστική έχει κλείσει προσωρινά τον δρόμο για λόγους ασφαλείας γιατί ιδιώτης μηχανικός, ο οποίος σχετίζεται με το ακίνητο, έθεσε θέματα κατάρρευσης» δήλωσε ο κ. Χαρλαύτης.

Ο αντιδήμαρχος εξήγησε πως ο μισθωτής του ακινήτου είχε ήδη καταθέσει τον σχετικό φάκελο και είχε ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη ανακαίνισή του. Πρόκειται για ένα από τα πολλά εγκαταλελειμμένα και γερασμένα κτίρια που συναντά κανείς στην καρδιά της πρωτεύουσας. Μάλιστα, ο κ. Χαρλαύτης σημείωσε ότι για το συγκεκριμένο ακίνητο είχαν ληφθεί και στο παρελθόν προστατευτικά μέτρα, όπως η τοποθέτηση σκαλωσιάς, λινάτσας και ειδικής σκάφης, καθώς και ο μερικός αποκλεισμός του πεζοδρομίου, γεγονός που μαρτυρά ότι η επικινδυνότητά του ήταν γνωστή.

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Καθώς το κτίριο φέρεται να είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο, η διαχείριση της περίπτωσης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και την τήρηση συγκεκριμένων νομικών διαδικασιών. «Κανονικά θα πρέπει να συγκληθούν οι αρμόδιες επιτροπές για να κριθεί επίσημα η επικινδυνότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται για διατηρητέο, υπάρχει σοβαρό ζήτημα», υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος, ξεκαθαρίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα και δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκα.

Το κλιμάκιο της Πολεοδομίας που αναμένεται το πρωί της Παρασκευής θα πραγματοποιήσει λεπτομερή έλεγχο στατικά και δομικά. Οι ειδικοί θα συντάξουν την έκθεση αυτοψίας, η οποία θα καθορίσει τα επόμενα βήματα, τις αναγκαίες υποστυλώσεις και το αν και πότε θα δοθεί ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία. Μέχρι τότε, η οδός Κολοκοτρώνη θα παραμένει κλειστή.