Τουρκική φρεγάτα εντοπίστηκε λίγο πριν τις 14:00 να πλέει νοτιοανατολικά του ερευνητικού Abeille Marengo με κατεύθυνση προς αυτό. Το γαλλικής σημαίας ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» βρίσκεται ακινητοποιημένο ακριβώς στο όριο των 6 ναυτικών μιλίων νότια της Καρπάθου, πάνω στον άξονα που έχει δεσμευτεί από την ελληνική NAVTEX, εκτελώντας τις προβλεπόμενες εργασίες βυθομέτρησης και ελέγχου εξοπλισμού.

Διακριτική «ασπίδα» και τουρκική επιτήρηση

Τις κινήσεις του γαλλικού πλοίου παρακολουθεί από διακριτική απόσταση φρεγάτα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της αποστολής ενώ στην ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και δεύτερη.

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Την ίδια στιγμή, σε απόσταση περίπου 24 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου, έκανε την εμφάνισή της τουρκική φρεγάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες η τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα «πλέετε σε δική μας υφαλοκρηπίδα, μπορείτε να συνεχίσετε».

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η κίνηση του τουρκικού πολεμικού σκάφους εντάσσεται στην πάγια τακτική της Άγκυρας να καταγράφει παρουσία και να επιτηρεί από απόσταση τις έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει σημειωθεί οποιαδήποτε προσπάθεια παρενόχλησης.

Ο «πόλεμος» των NAVTEX και το επόμενο βήμα

Η επιχείρηση συνοδεύεται από έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, καθώς η Τουρκία επιχείρησε εκ νέου να αμφισβητήσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα εκδίδοντας παράτυπη NAVTEX, με την οποία ισχυρίστηκε ότι οι έρευνες διεξάγονται σε περιοχή δικής της δικαιοδοσίας. Η απάντηση της Αθήνας υπήρξε ακαριαία μέσω αντι-NAVTEX της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, η οποία ακύρωσε τον τουρκικό ισχυρισμό, ενώ αντίστοιχη επίσημη αγγελία εξέδωσε και η Κυπριακή Δημοκρατία για το σκέλος της δικής της ΑΟΖ.

Το ενδιαφέρον των επιτελείων στρέφεται πλέον στην επόμενη φάση της επιχείρησης, όταν το «Abeille Marengo» θα ολοκληρώσει τις εργασίες του εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και θα πλεύσει ανατολικότερα, στα διεθνή ύδατα, εκεί όπου το καλοκαίρι του 2024 είχε προκληθεί σοβαρή κρίση. Η Αθήνα, ωστόσο, εκπέμπει μήνυμα αποφασιστικότητας, ξεκαθαρίζοντας ότι το έργο στρατηγικής σημασίας προχωρά κανονικά βάσει του διεθνούς δικαίου.