Ο 58χρονος προπονητής άρσης βαρών φέρεται να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ντόπινγκ, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων πραγματοποίησε στις 12-11-2026 επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε οικία και αθλητικές εγκαταστάσεις, συνελήφθη ο Οδυσσέας Δήμας, αδερφός του Πύρρου Δήμα.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν παραβάσεις του άρθρου 128θ του Ν. 2725/1999 περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τον Ν. 4791/2021, καθώς και παραβάσεις του άρθρου 281 του Ποινικού Κώδικα για επιβλαβή φάρμακα και του άρθρου 42 του Ν. 5607/1932.

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Η δράση και τα κατασχεθέντα

Η πολύμηνη έρευνα, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, έδειξε ότι ο κατηγορούμενος, υπό την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προμήθευε και χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.

Ενδεικτική θεωρείται η περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας στον ανήλικο γιο του κατά τη διάρκεια αγώνα. Στο δείγμα ούρων του αθλητή ανιχνεύθηκε η ουσία «οξανδρολόνη», η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του WADA. Για το περιστατικό, στον προπονητή επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 12 ετών, ενώ στον αθλητή ποινή 10 μηνών.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν παρουσία δικαστικών αρχών, κατασχέθηκαν 871 τεμάχια παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, το ποσό των 15.000 ευρώ, 17 αθλητικά δελτία, χειρόγραφες σημειώσεις και μία τηλεφωνική συσκευή.

Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα εν λόγω σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία.