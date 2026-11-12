Η ταμπέλα των προϊόντων διαφήμιζε «premium» ποιότητα, όμως πίσω από τις κλειστές πόρτες της επιχείρησης εμπορίου κρεάτων στο Περιστέρι κρυβόταν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Τόσο στον χώρο διάθεσης προς πώληση, όσο και στους χώρους ψύξης και κατάψυξης του εν λόγω καταστήματος, είχαν συσσωρευτεί ληγμένα κρέατα ακόμη και από τον Μάιο του 2025, ενώ το πιο ανησυχητικό είναι πως ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας αποτελούσε τον κρίκο τροφοδοσίας για αρκετά συνοικιακά κρεοπωλεία.

Τα εμπορεύματα αυτά δεν έμεναν αποθηκευμένα για να καταστραφούν, αλλά ετοιμάζονταν να διοχετευτούν στην τοπική αγορά, σε αρκετά κρεοπωλεία του Περιστερίου, απειλώντας ευθέως τη δημόσια υγεία και εξαπατώντας τους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες που πίστευαν ότι ψωνίζουν ποιοτικό κρέας.

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Αυτή η αλυσίδα επικίνδυνων πρακτικών ήρθε στο φως όταν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα Αθηνών πραγματοποίησαν έλεγχο στο κατάστημα που δραστηριοποιούνταν και στο χονδρικό εμπόριο κρεάτων. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά. Οι Αρχές είχαν επισκεφθεί την ίδια επιχείρηση μόλις λίγους μήνες πριν, στις 30 Απριλίου 2026, εντοπίζοντας και τότε παραβάσεις και κατασχένοντας 138,5 κιλά κατεψυγμένου κρέατος και παρασκευασμάτων χωρίς σήμανση.

Η αποτυχία της επιχείρησης να συμμορφωθεί οδήγησε στο νέο, ακόμη πιο σοκαριστικό εύρημα. Οι ελεγκτές κατέσχεσαν συνολικά πάνω από 616 κιλά ακατάλληλων κρεάτων, παρασκευασμάτων και παραπροϊόντων. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν τα 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού που είχαν λήξει πριν από ενάμιση χρόνο, καθώς και επιπλέον ποσότητες, όπως 180 κιλά χοιρινού και 82 κιλά γαρδούμπας, που στερούνταν εντελώς της προβλεπόμενης σήμανσης αναγνώρισης, καθιστώντας αδύνατη κάθε προσπάθεια ιχνηλασιμότητας.

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«Μάλλον νόμιζε πως επειδή πήγαμε μία φορά, δεν θα πηγαίναμε ξανά για τον ελέγξουμε, και επανεμφανίστηκε» αναφέρει στο tanea.gr η Εντεταλμένη Σύμβουλος, αρμόδια για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, Δήμητρα Αγγελάκη, με την ίδια να προσθέτει πως «αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ήταν ότι ανάμεσα στα ληγμένα κρέατα, υπήρχαν και 30 κιλά μοσχαρίσιο νωπό συκώτι. Το συγκεκριμένο προϊόν το προτιμούν ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος».

Τριπλασιασμός στις κατασχέσεις κρέατος το 2026

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ του tanea.gr, η κα Αγγελάκη είχε επισημαίνει ότι την τελευταία τριετία οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί, γεγονός που αντανακλάται και στον αριθμό των κατασχέσεων. Κατά την πασχαλινή περίοδο του 2026 κατασχέθηκαν περίπου 11 τόνοι κρέατος, έναντι 4,5 τόνων το 2024. «Έχουμε σχεδόν τριπλασιασμό στις κατασχέσεις», αναφέρει.

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Όπως είχε εξηγήσει, οι συχνότερες παραβάσεις αφορούν ελλιπή ή παραπλανητική σήμανση, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ασφαλή ιχνηλάτηση της προέλευσης και του χρόνου διατήρησης των προϊόντων. Σημαντικό ποσοστό των παραβάσεων σχετίζεται επίσης με την ψυκτική αλυσίδα. «Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να βάλει στην κατάψυξη ένα στήθος κοτόπουλου λίγο πριν λήξει και στη συνέχεια να το επαναθερμάνει. Αυτό αποτελεί υγειονομική βόμβα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, καταγράφονται περιπτώσεις παράνομων ελληνοποιήσεων ζωικών και φυτικών προϊόντων, ενώ, όπως σημειώνει, η ανεύρεση εμφανώς σάπιων κρεάτων είναι σχετικά σπάνια.

Συχνοί είναι και οι έλεγχοι σε φορτηγά-ψυγεία που μεταφέρουν τρόφιμα. «Σταματάμε στα διόδια και ελέγχουμε αν τηρείται η προβλεπόμενη θερμοκρασία. Είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο να διακόπτεται σκόπιμα η λειτουργία της ψύξης για εξοικονόμηση καυσίμων, ιδιαίτερα μετά την αύξηση του κόστους».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων, ώστε να διαπιστώνουν αν τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας σε κάθε στάδιο, από την παραγωγή έως τη διάθεση στην αγορά.