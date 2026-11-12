Οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής κατέσχεσαν πάνω από 616 κιλά ακατάλληλων προϊόντων, ενώ η επιχείρηση είχε υποστεί κυρώσεις και σε προηγούμενο έλεγχο

Πάνω από 616 κιλά ακατάλληλων κρεάτων, ανάμεσά τους και 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού που είχαν λήξει πριν από ενάμιση χρόνο, κατάσχεσαν οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής σε επιχείρηση εμπορίας κρέατος στο Περιστέρι, στην οποία μάλιστα είχε επιβληθεί ξανά πρόστιμο πριν από λίγους μήνες.

Αποκαλυπτικά ήταν τα ευρήματα του νέου ελέγχου που διενήργησαν τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα Αθηνών, καθώς εντόπισαν 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού κρέατος με ημερομηνία λήξης την 30ή Μαΐου 2025, δηλαδή προϊόντα που παρέμεναν αποθηκευμένα και προς διάθεση πάνω από έναν χρόνο μετά τη λήξη τους.

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Συνολικά, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση 616,4 κιλών κρέατος, παρασκευασμάτων και παραπροϊόντων, τα οποία εντοπίστηκαν τόσο στον χώρο πώλησης όσο και στους θαλάμους ψύξης και κατάψυξης της επιχείρησης.

Ανάμεσα στα ευρήματά τους ήταν 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού που είχε λήξει από τις 30 Μαΐου 2025. (ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/EUROKINISSI)

Εκτός από το ληγμένο επί έναν και πλέον χρόνο χοιρινό, δεσμεύτηκαν και κατασχέθηκαν και άλλα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα με παρέλευση της ημερομηνίας τελικής ανάλωσης, καθώς και μεγάλες ποσότητες χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρισης, στις οποίες περιλαμβάνονταν 180 κιλά χοιρινού κρέατος και 82 κιλά γαρδούμπας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι υπότροπη, καθώς σε προηγούμενο έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2026, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας είχαν προχωρήσει στην κατάσχεση ακόμη 138,5 κιλών κατεψυγμένου κρέατος και παρασκευασμάτων χωρίς σήμανση.

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«Οι παραβάσεις επιφέρουν συνέπειες»

Με αφορμή τα νέα ευρήματα, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έστειλε σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής, δηλώνοντας πως «ο καταναλωτής πληρώνει για ποιότητα και δικαιούται ασφάλεια» και υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται αδιάλειπτα με την αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Από την πλευρά της, η εντεταλμένη σύμβουλος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δήμητρα Αγγελάκη, τόνισε ότι «η ασφάλεια των τροφίμων κρίνεται στο προϊόν, όχι στην ετικέτα», επισημαίνοντας πως οι έλεγχοι έχουν συνέχεια και οι παραβάσεις επιφέρουν συνέπειες.

Στην ίδια επιχείρηση είχε ήδη επιβληθεί πρόστιμο για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σε έλεγχο πριν από λίγους μήνες. (ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/EUROKINISSI)