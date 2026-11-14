Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Ήταν ένα πολύ άσχημο παιχνίδι – Πρέπει να προετοιμαστούμε για τη Σερβία»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός παραδέχθηκε πως ένα τόσο βαρύ αποτέλεσμα επηρεάζει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, ενώ η ομάδα θα υποδεχθεί τη Σερβία τη Δευτέρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

Την απογοήτευσή του για την εικόνα της Εθνικής Ελλάδας στην ήττα με 7-0 από την Ολλανδία εξέφρασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός παραδέχθηκε πως η εμφάνιση της «γαλανόλευκης» ήταν πολύ κακή σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, τονίζοντας παράλληλα ότι η ομάδα πρέπει να ανασυνταχθεί μέσα στις λίγες ημέρες που απομένουν μέχρι το παιχνίδι με τη Σερβία.

Ο προπονητής της Εθνικής δεν έκρυψε πως ένα τόσο βαρύ αποτέλεσμα επηρεάζει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα πλέον είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την τελευταία αγωνιστική του Nations League.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Για τη βαριά ήττα και την αντίδραση που πρέπει να βγάλει η Εθνική απέναντι στη Σερβία:

«Δεν το ξέρουμε τώρα. Είμαστε αμέσως μετά από ένα παιχνίδι που ήταν πολύ άσχημο για εμάς. Και πολύ άσχημο στη διάρκειά του, άσχημο στην εξέλιξη. Αυτά τα παιχνίδια λειτουργούν πολύ άσχημα για όλη την ομάδα.

Σίγουρα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια σε αυτές τις τρεις μέρες που έχουμε μπροστά μας, για να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για το παιχνίδι με τη Σερβία. Δημιουργεί σίγουρα ένα κλίμα που δεν το θέλαμε».

Η Εθνική θα υποδεχθεί τη Σερβία τη Δευτέρα (16/11, 21:45) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου, με στόχο να διεκδικήσει τις πιθανότητές της για πρόκριση στα προημιτελικά.