Η Ελβετία εξασφάλισε την άνοδο στη League A μετά τη λευκή ισοπαλία με τη Σλοβενία, ενώ η Σλοβακία επέστρεψε στη League B παρά την ισοπαλία με τις Νήσους Φερόε

Πλούσια ήταν η αγωνιστική δράση στο Nations League, με εννέα αναμετρήσεις να προσφέρουν σημαντικά αποτελέσματα και αρκετές εξελίξεις στη βαθμολογία των ομίλων.

Η Γερμανία επικράτησε της Σερβίας και έφτασε τους οκτώ βαθμούς, ισοβαθμώντας με την Ελλάδα, ενώ η Ελβετία εξασφάλισε την άνοδο στη League A και η Σλοβακία επέστρεψε στη League B.

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Παράλληλα, η Ισλανδία συνέτριψε τη Βουλγαρία με 5-0, η Μολδαβία νίκησε το Καζακστάν, η Σκωτία επικράτησε της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ ξεχώρισαν ακόμη οι νίκες της Εσθονίας, της Ανδόρας και του Αζερμπαϊτζάν.

Σερβία – Γερμανία 1-3

Η Γερμανία πέρασε με άνεση από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 3-1 της Σερβίας και φτάνοντας τους 11 βαθμούς, παραμένοντας στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έπιασε την Ελλάδα στους οκτώ βαθμούς, ενώ οι Σέρβοι παραμένουν χωρίς βαθμό, μετά από πέντε ήττες.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν μόλις στο 3ο λεπτό, με αυτογκόλ του Μπάμπιτς, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μίτελστεντ και παρέμβαση του Χάβερτς.

Στο 14΄ ο Βιρτς διπλασίασε τα τέρματα της Γερμανίας, δίνοντας από νωρίς σαφές προβάδισμα στην ομάδα του.

Η κυριαρχία των Γερμανών συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα, με τον Γκρούντα να διαμορφώνει το 3-0 στο 50΄, έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια. Η Σερβία μείωσε έξι λεπτά αργότερα με κεφαλιά του Μπάμπιτς, ενώ στο 65΄ ακυρώθηκε γκολ του Κίμιχ για οφσάιντ.

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Στο 77΄ οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες, καθώς ο Ντραγκόγεβιτς αποβλήθηκε με παρέμβαση του VAR για σκληρό μαρκάρισμα στον Κίμιχ.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, χωρίς να καταφέρει να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

Σκωτία – Βόρεια Μακεδονία 2-1

Παρά το γκολ του Ελμίν Ραστόντερ, η Βόρεια Μακεδονία γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Σκωτία, η οποία πανηγύρισε την πρώτη εντός έδρας νίκη της στη διοργάνωση. Οι φιλοξενούμενοι συμπλήρωσαν πέντε ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ο ΜακΓκιν άνοιξε το σκορ στο 54΄, όμως η απάντηση της Βόρειας Μακεδονίας ήταν άμεση. Στο 56΄ ο Ραστόντερ του Παναθηναϊκού ισοφάρισε με κεφαλιά, έπειτα από κόρνερ του Μπάρζι.

Τελικά, ο ΜακΓκιν διαμόρφωσε το 2-1 στο 74΄, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα σε πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού αντικαταστάθηκε στο 78΄.

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Σλοβενία – Ελβετία 0-0

Η Ελβετία εξασφάλισε την άνοδο στη League A, μετά τη λευκή ισοπαλία με τη Σλοβενία.

Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν είχε ήδη διασφαλίσει μία θέση στην πρώτη δυάδα και ο βαθμός που απέσπασε στην έδρα των Σλοβένων ήταν αρκετός για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Από την άλλη πλευρά, η Σλοβενία θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση στην τελευταία αγωνιστική, έχοντας ως ανταγωνίστρια τη Σκωτία. Ο Ρέμο Φρόιλερ του Ολυμπιακού αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Σλοβακία – Νήσοι Φερόε 2-2

Η Σλοβακία επέστρεψε στη League B του Nations League, έπειτα από τρεις διαδοχικές παρουσίες στην τρίτη κατηγορία, παρά την ισοπαλία 2-2 με τις Νήσους Φερόε. Οι φιλοξενούμενοι παρουσίασαν ανταγωνιστικό πρόσωπο και διατήρησαν τις ελπίδες τους για τη διεκδίκηση της ανόδου μέσω των play-offs.

Ο Πρέκοπ έδωσε το προβάδισμα στους Σλοβάκους στο 17΄, όμως ο Ντάβιντσεν ισοφάρισε με πέναλτι στο 30΄. Οι Νήσοι Φερόε έφτασαν στην ανατροπή στο 48΄ με τον Σαμουέλσεν και άγγιξαν το τρίτο γκολ, όταν ο Κνούτσεν σημάδεψε το δοκάρι στο 64΄.

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Η Σλοβακία απέφυγε την ήττα με τον Χαρασλίν στο 74΄, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Κάλσμπεργκ είχε νέο δοκάρι για τους φιλοξενούμενους.

Οι Νήσοι Φερόε θα παίξουν τις τελευταίες τους πιθανότητες απέναντι στη Μολδαβία, την οποία θα υποδεχθούν στις 16 Νοεμβρίου, με στόχο τη δεύτερη θέση.

Λουξεμβούργο – Εσθονία 0-1

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Εσθονία, η οποία επικράτησε με 1-0 του Λουξεμβούργου και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στον τέταρτο όμιλο της League C. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Πασκότσι στο 42ο λεπτό, με όμορφο σουτ.

Το Λουξεμβούργο προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε την κατοχή, αλλά δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες.

Στις καθυστερήσεις, ο Ντος Σάντος είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών της Εσθονίας. Η Ισλανδία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου.

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Ανδόρα – Γιβραλτάρ 2-0

Ιστορική νίκη πανηγύρισε η Ανδόρα, η οποία επικράτησε με 2-0 του Γιβραλτάρ και πέτυχε για πρώτη φορά γκολ απέναντι στον συγκεκριμένο αντίπαλο, είτε σε επίσημη είτε σε φιλική αναμέτρηση.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 24΄ με τον Λόπες, ύστερα από εξαιρετική ομαδική προσπάθεια, ενώ στο 35΄ ο Μπέρτο Ρόσας διπλασίασε τα τέρματά τους με δυνατό σουτ, εκμεταλλευόμενος τα λάθη της αντίπαλης άμυνας.

Το Γιβραλτάρ είχε την ευκαιρία να επιστρέψει στο παιχνίδι στο 64΄, όμως ο αρχηγός του, Ντε Μπαρ, αστόχησε σε πέναλτι.

Με αυτή τη νίκη, η Ανδόρα ανέβηκε στη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου της League D και πλέον περιμένει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης του Γιβραλτάρ με τη Μάλτα, προκειμένου να γνωρίζει αν θα παραμείνει εκεί.

Λιχτενστάιν – Αζερμπαϊτζάν 0-1

Το Αζερμπαϊτζάν επικράτησε με 1-0 του Λιχτενστάιν στο Βαντούζ, με τον Εμρέλι να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και να οδηγεί την ομάδα του στην κατάκτηση της πρώτης θέσης του δεύτερου ομίλου της League D.

Ο συμπαίκτης του Στράτου Σβάρνα στη Ρακόβ αποδείχθηκε ξανά καθοριστικός, καθώς είχε σκοράρει και στη νίκη με 1-0 απέναντι στη Λιθουανία, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Αζέροι εξασφάλισαν την κορυφή του ομίλου, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους στη σύντομη φάση των τεσσάρων αγωνιστικών.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες από τα πρώτα λεπτά. Στο 4΄, το 8΄, το 12΄ και το 16΄ απείλησαν διαδοχικά με τους Ντασντεμίροφ, Μπαϊράμοφ και Ισάγιεφ, με μία από τις προσπάθειες να σταματά στο δοκάρι.

Στο 22΄ ο Μεμέντοφ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το χέρι, με αποτέλεσμα το γκολ να ακυρωθεί έπειτα από έλεγχο του VAR. Ένα λεπτό αργότερα, ο Εμρέλι δοκίμασε το σουτ από πλάγια θέση, χωρίς όμως να καταφέρει να νικήσει τον Μπίχελ.

Η Μολδαβία επικράτησε με 2-1 του Καζακστάν για τον τρίτο όμιλο της League C, με τον Πέτρου Ποπέσκου να πετυχαίνει και τα δύο γκολ των γηπεδούχων στο 39΄ και το 77΄. Για το Καζακστάν είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Τσεσνόκοφ στο 51΄.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Ισλανδία, η οποία συνέτριψε με 5-0 τη Βουλγαρία εκτός έδρας, στο πλαίσιο του τέταρτου ομίλου της League C. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Άντρι Λούκας Γκούντγιονσεν, που σημείωσε χατ τρικ (17΄ πεν., 68΄, 79΄), ενώ ο Όσκαρ Όσκαρσον σκόραρε στο 21΄ και ο Τσένοφ πέτυχε αυτογκόλ στο 52΄.