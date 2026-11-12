Πολιτική

Λιποθύμησε προϊσταμένη επιθεωρήτρια μετά από έντονη αντιπαράθεση με την Κωνσταντοπούλου – Τι καταγγέλλει ο Γεωργιάδης

Η προϊσταμένη της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας νοσηλεύεται με νευρικό κλονισμό έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη

Γυναίκα με μοβ σακάκι μιλάει κάνοντας χειρονομίες με τα χέρια της
12/11/2026, 15:16
TANEA Newsroom
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Στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το περιστατικό έλαβε χώρα μετά από έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, η συνάντηση αφορούσε την εξέταση καταγγελίας της κ. Καρακίτσου, εργαζομένης της κ. Κωνσταντοπούλου, περί παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας. Ο υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγική», επισημαίνοντας πως το ιστορικό της έχει ξεπεράσει «κάθε όριο και κάθε φαντασία». Πληροφορίες αναφέρουν ότι η προϊσταμένη νοσηλεύεται με νευρικό κλονισμό.

Ο κ. Γεωργιάδης αναλυτικά περιέγραψε τη διαδρομή των καταγγελιών που ξεκίνησαν στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2026. Μετά από διαδοχικές αναβολές και αιτήματα εξαίρεσης επιθεωρητών, η διαδικασία ματαιώθηκε επανειλημμένα. Σύμφωνα με τον υπουργό, η σημερινή ακρόαση (12/11) διακόπηκε καθώς η κ. Κωνσταντοπούλου υπέβαλε μήνυση κατά της προϊσταμένης, την οποία κατηγόρησε για χρηματισμό και συμμετοχή σε «εγκληματική συμμορία».

«Εκφράζω την συμπαράστασή και τα περαστικά μου στην άτυχη προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Επιθεώρησης Εργασίας που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του που μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία» τόνισε ο υπουργός. Κατά τον ίδιο, η εργαζόμενη παραμένει απροστάτευτη, καθώς οι επιθεωρητές αποφεύγουν να αναλάβουν την υπόθεση, φοβούμενοι για την υγεία τους ή την εμπλοκή τους σε αστυνομικές διαδικασίες. Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ελπίδα για εισαγγελική παρέμβαση ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος.

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Αδωνις Γεωργιάδης Βουλή Επιθεώρηση Εργασίας Ζωή Κωνσταντοπούλου

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