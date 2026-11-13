Η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς μετά από λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια εξέτασης καταγγελίας

Νευρικό κλονισμό υπέστη η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας έπειτα από έντονο φραστικό επεισόδιο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η προϊσταμένη επιθεωρήτρια διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ύστερα από λιποθυμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

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Το περιστατικό συνέβη κατά την εξέταση της καταγγελίας της εργαζομένης στην Πλεύση Ελευθερίας, Άννας Καρακίτσου, κατά της προέδρου του κόμματος, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Όταν μεταφέρθηκε η γυναίκα στο νοσοκομείο πραγματικά ήταν σε άσχημη κατάσταση. Αντιμετωπίστηκε από δύο τρεις ειδικότητες, έγιναν οι εξετάσεις και μετά σιγά σιγά άρχισε να επανέρχεται. Έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει από τους θεράποντες γιατρούς για να επανέλθει σιγά σιγά και να αντιμετωπιστεί το περιστατικό», είπε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, οι διασώστες, ακολουθώντας το ιατρικό πρωτόκολλο, μετέφεραν την ασθενή με καρέκλα στο ασθενοφόρο επειδή παρουσίαζε αδυναμία να περπατήσει και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τους αντιμετώπισε με ειρωνεία και επικριτική διάθεση.

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«Εμείς χθες μεσημέρι δεχτήκαμε κλήση στο συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ για λιποθυμία στο επιθεώρηση εργασίας στο κέντρο της Αθήνας. Οι διασώστες έφτασαν, ανέβηκαν στο γραφείο της επιθεωρήτριας Δεν γνωρίζανε με τι είχε συμβεί. Αφού έδωσαν εκεί τις πρώτες βοήθειες και πήραν το ιστορικό από την κυρία, αμέσως την έβαλαν όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο στην καρέκλα του ασθενοφόρου και να τη μεταφέρουν στον ασθενοφόρο».

«Στο διάδρομο όμως ήταν η κα Κωνσταντοπούλου και λέει “καλά τι κάνετε, τι σόου είναι αυτό που κάνετε και τι εργαλειοποιείτε μια κατάσταση ένα περιστατικό’ προς τους διασώστες. Γιατί δεν την πηγαίνετε με τα πόδια; Γιατί την κατεβάζετε κάτω; Γιατί είναι αυτά που κάνετε;’ Οι διασώστες δεν είχαν καταλάβει τι γινότανε. Εμείς απλά τηρήσαμε τη διαδικασία που προβλέπεται», είπε.