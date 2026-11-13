Η ερμηνεύτρια παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι «Proof of Love» κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής της εμφάνισης στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης

Με θεαματική είσοδο, αποκαλυπτική εμφάνιση και εκρηκτική σκηνική παρουσία η Τζένιφερ Λόπεζ βάζει «φωτιά» στην σκηνή του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη.

Η 57χρονη Λόπεζ έκανε την εμφάνισή της στους ώμους χορευτών, προτρέποντας το κοινό με τη φράση «ας τους προσφέρουμε ένα σόου!». Αμέσως μετά, η ερμηνεύτρια αφαίρεσε το πανωφόρι της με θεατρικές κινήσεις, αποκαλύπτοντας ένα λαμπερό, διάφανο κορμάκι.

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Η Τζένιφερ Λόπεζ ερμήνευσε, επίσης, για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι «Proof of Love» το οποίο περιλαμβάνεται στη νέα πολυτελή έκδοση του άλμπουμ της «Love?», που κυκλοφόρησε το 2011, σε συνεργασία με την εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Bilt.

Στο πλαίσιο του φαντασμαγορικού της σόου, η Λόπεζ ερμήνευσε για τους παρευρισκόμενους τις διαχρονικές επιτυχίες της «Waiting for Tonight», «Love Don’t Cost a Thing» και «On the Floor».

Η αιφνιδιαστική εμφάνιση της σούπερ σταρ στο Met την Τρίτη έρχεται εν μέσω ανησυχιών για το ενδεχόμενο επαγγελματικής εξουθένωσης, εξαιτίας του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματός της.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η JLo αναμένεται να αναλάβει τον ρόλο της νέας πρέσβειρας του οίκου Dolce & Gabbana, μέσω μιας συνεργασίας που εκτιμάται ότι θα της αποφέρει το ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η καλλιτέχνιδα προγραμματίζει μια διεθνή περιοδεία για το επόμενο έτος, ενώ στο πρόγραμμά της περιλαμβάνεται η προώθηση δύο κινηματογραφικών παραγωγών: του «The JLo Show», το οποίο εστιάζει στις πρόσφατες εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας, και του αστυνομικού θρίλερ «The Last Mrs Parrish» που αναμένεται να κυκλοφορήσει.