Κόρα Καρβούνη: «Ανατρίχιασα με αυτά που έζησα» – Πώς περιγράφει την εμπειρία της σε ψυχιατρικό ίδρυμα για τις ανάγκες ρόλου

Η Κόρα Καρβούνη μίλησε για την εμπειρία της από το Δρομοκαΐτειο, όπου φιλοξενήθηκε για τις ανάγκες ενός ρόλου.

Για την δύσκολη εμπειρία που έζησε όταν επισκέφθηκε ψυχιατρικό ίδρυμα ώστε να προετοιμαστεί για έναν απαιτητικό θεατρικό ρόλο, μίλησε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Κόρα Καρβούνη, σε μία εφ’ όλης της υλής συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Studio στις 3».

«Πήγα στο Δρομοκαΐτειο για έναν ρόλο. Πέρασα δύο ημέρες με έναν γιατρό, ψυχίατρο που μου έφερνε ασθενείς του να τους παρακολουθήσω, το πώς είναι μαζί του και πώς είναι εκτός», είπε η ηθοποιός, μιλώντας στο Στούντιο 4.

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«Ήταν πολύ σκληρή εμπειρία. Όλο αυτό το έκανα, γιατί έπρεπε να ενσαρκώσω στις “Σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας”, όταν πρωτοέγινε αυτή η παράσταση, ένα κορίτσι με νοητική υστέρηση αλλά και ψύχωση. Είναι ένα περίεργο έργο, γιατί δε μας καταδεικνύει ακριβώς από τι πάσχει το παιδί και έπρεπε να κάνω αυτή την έρευνα για να μπορέσω να καταλάβω τι θα φέρω στην πρόβα στον σκηνοθέτη μου τότε, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Αλλά δεν ήταν εύκολο.

Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί εκεί κατάλαβα ότι η τρέλα είναι μια πολύ λεπτή ίνα. Η ισορροπία είναι πάρα πολύ μικρή το να χάσει κανείς το μυαλό του. Και είχα πραγματικά ανατριχιάσει. Δηλαδή όταν έφυγα θυμάμαι, πήρα το λεωφορείο και όποιον κοίταζα έλεγα “τώρα αυτός θα μπορούσε να είναι τρελός”, “εγώ θα μπορούσα να είμαι τρελή”» συνέχεισε.

«Οι άνθρωποι που συνάντησα μου μιλούσαν με μεγάλη λογική. Αυτό ήταν το ανατριχιαστικό. Και μετά μάθαινα ότι -γιατί στο Δρομοκαΐτειο μπαίνει κανείς με εισαγγελική εντολή- ένα παιδί, ας πούμε, που μιλούσε στον γιατρό και έλεγε “δε φταίω εγώ, φταίνε οι γονείς μου” και μετά ο γιατρός μου είπε ότι έχει σκοτώσει τους γονείς του, αλλά αυτός μιλούσε φυσιολογικά. Αυτό ήταν το ανατριχιαστικό», αφηγήθηκε η Κόρα Καρβούνη και η περιγραφή της σόκαρε τους παρουσιαστές» είπε ακόμα.

«Όταν πρέπει να κάνουμε κάτι τόσο ακραίο υποκριτικά, ναι, χρειάζεται μια έρευνα […] για τον τρόπο που θα παρουσιάσουμε αυτά τα πρόσωπα, να μη βγουν καρικατούρες.», ανέφερε η Κόρα Καρβούνη.