Η συναυλία του Billy Idol θα πραγματοποιηθεί στο Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής

Ο Billy Idol έρχεται στην Αθήνα την Τρίτη 6 Ιουλίου 2027, για μια μεγάλη συναυλία στο Markopoulo Complex, στο πλαίσιο του Release Athens 2027.

Ο εμβληματικός Βρετανός καλλιτέχνης, με σχεδόν πέντε δεκαετίες παρουσίας στη μουσική σκηνή, θα βρεθεί μπροστά στο ελληνικό κοινό, έχοντας στο ενεργητικό του μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της rock μουσικής. Περισσότερα ονόματα για το φεστιβάλ αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

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Η πορεία του Billy Idol και οι μεγάλες επιτυχίες

Ο Billy Idol ξεκίνησε την πορεία του το 1977 ως frontman των Generation X, με τους οποίους κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ μέχρι το 1981, αφήνοντας το αποτύπωμά του στο πρώτο κύμα του βρετανικού punk.

Το 1982 ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του, έχοντας στο πλευρό του τον κιθαρίστα Steve Stevens. Οι δυο τους διαμόρφωσαν έναν χαρακτηριστικό ήχο, συνδυάζοντας την ενέργεια του punk με τη δυναμική του rock’n’roll.

Ακολούθησαν τραγούδια που γνώρισαν τεράστια επιτυχία και σημάδεψαν τη δεκαετία του 1980, όπως τα «Dancing With Myself», «White Wedding», «Rebel Yell», «Eyes Without A Face», «Flesh For Fantasy», «Cradle of Love» και «Hot In The City». Ξεχωριστή θέση στη δισκογραφία του έχουν και οι διασκευές των «Mony Mony» και «To Be A Lover».

Η χαρακτηριστική εμφάνισή του, η εκρηκτική σκηνική παρουσία και τα μουσικά βίντεο που προβλήθηκαν από το MTV συνέβαλαν στην καθιέρωσή του ως ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της rock μουσικής.

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Το 2025 επέστρεψε στη δισκογραφία με το άλμπουμ Dream Into It, την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του με νέο υλικό έπειτα από 11 χρόνια. Το 2026 ακολούθησε το ντοκιμαντέρ Billy Idol Should Be Dead, που καταγράφει τη ζωή και την πολυτάραχη διαδρομή του.

Στις 14 Νοεμβρίου 2026, ο Billy Idol και ο Steve Stevens πρόκειται να ενταχθούν στο Rock & Roll Hall of Fame, σε μια σημαντική αναγνώριση της συνεισφοράς τους στη μουσική.

Release Athens 2027: Οι τιμές των εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 12:00, με την αρχική τιμή να διαμορφώνεται στα 65 ευρώ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα ανέβει στα 70 ευρώ, ενώ οι επόμενες φάσεις προπώλησης θα ανακοινωθούν από τους διοργανωτές.

Παράλληλα, θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με αρχική τιμή τα 200 ευρώ. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει:

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Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή με stands και stools.

Open bar.

Ξεχωριστή πύλη εισόδου.

Ιδιωτικό parking.

Ξεχωριστές τουαλέτες.

Αναμνηστικό δώρο.

Επιπλέον, έως τις 31 Δεκεμβρίου θα ισχύει ειδική προσφορά για αγορά εισιτηρίων σε τέσσερις άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με πιστωτική κάρτα.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται:

Τηλεφωνικά στο 211 770 0000.

Online μέσω των releaseathens.gr και more.com.

Από τα φυσικά σημεία πώλησης της More.com.

Περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές, το πρόγραμμα και την πρόσβαση είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ.

Πρόβλεψη για την πρόσβαση ΑμεΑ

Το Release Athens προβλέπει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για άτομα με αναπηρία, με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες και δωρεάν parking.

Κάθε άτομο μπορεί να συνοδεύεται από έναν συνοδό, ο οποίος θα πρέπει να έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήριο γενικής εισόδου.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αίτημα στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας τους. Η κάρτα θα πρέπει να επιδειχθεί και κατά την άφιξη στον χώρο του φεστιβάλ.

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Το Markopoulo Complex ως νέος συναυλιακός χώρος

Η συναυλία του Billy Idol θα πραγματοποιηθεί στο Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, ο οποίος προορίζεται να φιλοξενήσει μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις.

Στο πλαίσιο του Release Athens 2027, ο χώρος θα διαθέτει δύο σκηνές. Η δεύτερη θα στεγάζεται σε τέντα 4.000 τετραγωνικών μέτρων, δίνοντας τη δυνατότητα να εμφανίζονται περισσότεροι καλλιτέχνες κάθε ημέρα του φεστιβάλ.

Η στεγασμένη σκηνή θα επιτρέπει επίσης στους επισκέπτες να παρακολουθούν τα πρώτα μουσικά acts από νωρίς, με προστασία από τον ήλιο και σε πιο δροσερό περιβάλλον.

Το συγκρότημα διαθέτει μεγάλο χώρο στάθμευσης, με δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλών χιλιάδων οχημάτων. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω της Αττικής Οδού, ενώ προβλέπονται και μετακινήσεις με λεωφορεία shuttle από και προς κοντινούς σταθμούς του Μετρό.