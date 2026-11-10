Η «Spider-woman» στην Τεχεράνη: Η γυναικεία ελίτ μονάδα ειδικών επιχειρήσεων του Ιράν που είναι έτοιμη για όλα

Με όπλα στα χέρια, στρατιωτική εξάρτυση και εκπαιδευτικές ασκήσεις που απαιτούν ευκινησία, αντοχή και αποφασιστικότητα, οι γυναίκες της Τεχεράνης μπαίνουν σε τροχιά πολεμικής προετοιμασίας.

Οι εικόνες από την πλατεία Αζαντί, στις 10 Νοεμβρίου 2026, αποτυπώνουν μια εντυπωσιακή επιχείρηση στρατιωτικής εκπαίδευσης Ιρανών γυναικών εθελοντριών, σε ένα περιβάλλον όπου το ενδεχόμενο νέας πολεμικής σύγκρουσης παραμένει ανοιχτό.

Στα πλάνα που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του Ματζίντ Ασγκαριπούρ για το πρακτορείο WANA, μέσω Reuters, γυναίκες κρατούν και εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων, συμμετέχουν σε ασκήσεις και δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους σε εναέριες διαδρομές με σχοινιά.

Δίπλα τους βρίσκονται γυναίκες στρατιωτικοί εκπαιδευτές, σε ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε απλούς πολίτες και αποσκοπεί στην προετοιμασία τους για συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Η παρουσία των γυναικών αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χώρα που έχει βιώσει επανειλημμένα την απειλή στρατιωτικής σύγκρουσης.

Η εκπαίδευσή τους δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική επίδειξη εθνικής συσπείρωσης.

Είναι ένα μήνυμα ετοιμότητας: εφόσον ξεσπάσει νέος πόλεμος, οι εθελόντριες θέλουν να είναι σε θέση να συμβάλουν στην υπεράσπιση της πατρίδας τους.

Η εικόνα της γυναίκας με το όπλο και της εκπαιδευόμενης που διασχίζει το κενό με σχοινί παραπέμπει σε μια διαφορετική εκδοχή της Spider-woman: μιας γυναίκας που προετοιμάζεται να περάσει από την καθημερινότητα στην πρώτη γραμμή της εθνικής άμυνας.

Το Ιράν έρχεται από πολύ μακριά και θα συνεχίσει να πηγαίνει πιο μακριά. Οι γυναίκες αναλαμβάνουν και επιτελούν κάθε ρόλο για να προστατέψουν την πατρίδα τους.