Στη Βουλή το νομοσχέδιο για επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ και φοροελαφρύνσεις – Ποιοι ωφελούνται

Γενική άποψη της αίθουσας της Βουλής κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για πολιτικό ζήτημα.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των μέτρων ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά να δηλώνει πως «αυτά είναι τα μέγιστα μέτρα»

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται αύριο, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, αποταμιευτικό λογαριασμό για παιδιά και φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος της αποταμίευσης και των επενδύσεων – φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιολογικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής», έλαβε τη θετική ψήφο της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Επί της αρχής, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε υπέρ, το ΚΚΕ καταψήφισε, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Τα μέτρα που προβλέπει το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, στις βασικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται:

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους.

Μέτρα για συνταξιούχους

Δημιουργία αποταμιευτικού και επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνες οικογένειες.

Φορολογικές παρεμβάσεις για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Μείωση της προκαταβολής φόρου και αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση.

Επιταχυνόμενες αποσβέσεις για την εγχώρια βιομηχανία.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των μέτρων ανέρχεται, σύμφωνα με την κυβέρνηση, σε 2,2 δισ. ευρώ.

Πετραλιάς: «Αυτά είναι τα μέγιστα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε»

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνος Πετραλιάς, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αποκλειστικά θετικές ρυθμίσεις.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την επαναφορά πλήρους 13ου μισθού στο Δημόσιο και 13ης σύνταξης, σημείωσε ότι το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων θα ανερχόταν σε 4,3 δισ. ευρώ.

Όπως εξήγησε, η χώρα δεσμεύεται από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τα όρια αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Με αυτά τα μέτρα εξαντλείται το όριο δαπανών», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι πρόσθετες παροχές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δημοσιονομικούς κινδύνους.

«Αν αρχίσουμε να δίνουμε και επιπλέον, δημιουργείται ρίσκο. Και αυτό το ρίσκο εμείς δεν πρόκειται να το πάρουμε. Αυτά είναι τα μέγιστα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε εντός των ορίων μας», τόνισε.

Ο υφυπουργός επισήμανε ακόμη ότι δέκα ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να αποφύγει αντίστοιχες εξελίξεις.

Ο «κουμπαράς» για τα παιδιά και οι αντιδράσεις

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η πρόβλεψη για τη δημιουργία αποταμιευτικού και επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά, τον οποίο ο υφυπουργός αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, Δ. Μαρκόπουλος, αποκάλεσε «κουμπαρά Πιερρακάκη».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στόχος είναι να ενισχυθεί η αποταμίευση των οικογενειών, χωρίς να απαιτείται από όλους τους γονείς να καταθέτουν το ίδιο ποσό.

«Εάν κάποιος γονέας δεν έχει να βάζει 1.200 ευρώ τον χρόνο για κάθε παιδί, μπορεί να βάλει 400, 300 ή 200 ευρώ», σημείωσε, αναφερόμενος και στην προβλεπόμενη κρατική ενίσχυση.

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για τον κοινωνικό χαρακτήρα του μέτρου, επισημαίνοντας ότι οικογένειες με περιορισμένα εισοδήματα ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα αποταμίευσης.