Ημερίδα με θέμα: Ποιότητα Ζωής και Υγιής Έκφραση μέσω του Αθλητισμού πραγματοποιηθηκε σημερα απο τον Eκπαιδευτικό Όμιλο New York College με την υποστήριξη του ΕΞελίσσω, στην ΕΣΗΕΑ --Ομιλητές: Κωνσταντίνος Παύλου, Αναπληρωτής Κοσμήτορας, Ακαδημαϊκός Υπέυθυνος Τμήματος Αθλητικής Επιστήμης και Προπονητικής--Πέγκυ Καραμπάτου, Ιδρύτρια ΕΞελίσσω, Φιλόλογος, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Συγγραφέας, Instructor Ευεξίας Ογκολογικών Ασθενών=-Ιωάννης Χιώτης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος MD, PhD, MSc Αναπλ. Διευθυντής Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσ. ΥΓΕΙΑ Επ. Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών | Έδρα Ανατομίας Επικεφαλής της θεματικής ΕΞελίσσω:==Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, Ιατρός Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας κ Διαβήτη της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-=Οδυσσέας Παξινός, Διευθυντής ΣΤ Ορθοπεδικού Τμήματος Νοσοκομείο Ντυνάν, Ιατρός Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και Ενόργανης Γυμναστικής--Χαιρετισμους απηυθηναν---Άγγελος Συρίγος, Βουλευτής Α' Αθηνών Aν. καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πύρρος Δήμας, Έλληνας πρωταθλητής και ολυμπιονίκης της άρσης βαρών Δημήτρης Μπουραντάς, Πρύτανης Νew York College, Iδρυτής και τ. Διευθυντής μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Executive MBA Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) Γιάννης Γκόβας, Συντονιστής Προγράμματος Αθλητικών Επιστημών και Προπονητικής New York College Άννα Πούλου, Στρατηγική επικοινωνία ΕΞελίσσω, International PR & Communication Manager Την εκδηλωση συντονισε η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, Στη φωτο ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ--ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Ο Ολυμπιονίκης υπέβαλε την παραίτησή του από την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών μετά τη σύλληψη του αδελφού του για υποθέσεις ντόπινγκ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες

Την παραίτηση του από τη θέση του ειδικού συμβούλου του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση υπέβαλε ο Πύρρος Δήμας μετά τις εξελίξεις με τον αδελφό του Οδυσσέα που διώκεται για κακούργημα καθώς φέρεται να προμήθευε και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες η παραίτηση του δεν έγινε δεκτή καθώς το όνομά του δεν εμπλέκεται στην υπόθεση με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού να τον στηρίζει εκτιμώντας τη στάση που τήρησε και την άμεση αντίδρασή του.

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