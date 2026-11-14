Με εντολή του δήμου ξεκίνησαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε περισσότερα από 160 εργοτάξια σε όλη την πόλη, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν ευθύνονται οι εκσκαφές για την κατάρρευση

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Νέα Υόρκη, καθώς οι επιζώντες από την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στο Μπρούκλιν –μια τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους– περιέγραψαν με δάκρυα στα μάτια τον εφιάλτη που έζησαν, απαιτώντας απαντήσεις για τα αίτια της καταστροφής.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής σε γειτονικό εργοτάξιο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ευθύνονται για την υποχώρηση του τοίχου που παρέσυρε στον θάνατο τους ενοίκους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας που ξύπνησε βλέποντας το φως της ημέρας να μπαίνει κατευθείαν στην κρεβατοκάμαρά της, καθώς ο τοίχος είχε εξαφανιστεί, ενώ μία έγκυος γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα χαλάσματα, τη στιγμή που δύο συγκάτοικοι του συζύγου της ανασύρονταν νεκροί.

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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Παρασκευής, κάτοικοι που έχασαν δικούς τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους ξέσπασαν. «Καθώς με απομάκρυναν, έβλεπα τους γείτονές μου να βγαίνουν πάνω σε φορεία», δήλωσε η Σιαχόλα Λόρενς, το διαμέρισμα της οποίας –ακριβώς δίπλα στο κτίριο που ισοπεδώθηκε– έχασε τον κοινό μεσότοιχο, αφήνοντας ένα χάος από σκόνη και συντρίμμια. «Δεν μας άξιζε αυτό», είπε λυγίζοντας στην αγκαλιά του συζύγου της.

Τα θύματα της τραγωδίας και οι έλεγχοι-σκούπα σε 160 εργοτάξια

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, ανάμεσα στους οκτώ νεκρούς βρίσκονται δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 9 και 10 ετών, ενώ 18 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι πυροσβέστες.

Δύο από τα θύματα, ο Ν’Ντιάγιε και ο Μπάρι, είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ πριν από περίπου πέντε χρόνια από το Κόνακρι της Γουινέας. «Ζητάμε από την πόλη και την κοινότητα της Γουινέας να σταθούν στο πλευρό μας, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη», ανέφερε συντετριμμένος ο θείος τους. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, τα υπόλοιπα θύματα κατάγονταν από το Μεξικό, την Κολομβία, τον Ισημερινό και το Τρινιντάντ. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους: Νικόλ Ντανιέλα Σαλβάδα Ροντρίγκεζ (9 ετών), Χουάν Ντάνιελ Σαλβάδα Γκουζμάν (31 ετών), Κέβιν Σαντιάγο Ρέγιες Γκονζάλες (10 ετών), Γκάμπριελ Σιγουένσια (22 ετών), Έντγκαρ Σαπόν (26 ετών) και Χοσέ Λουίς Καγκουάνα Κοσκίγιο (26 ετών).

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Με εντολή του δήμου ξεκίνησαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε περισσότερα από 160 εργοτάξια σε όλη την πόλη, τα οποία συνδέονται με έξι εταιρείες και οντότητες που εμπλέκονται στο έργο κατεδάφισης και ανέγερσης δίπλα στο κτίριο που κατέρρευσε. «Είναι εξοργιστικό να χάνονται οκτώ ζωές, να νοσηλεύονται 18 άνθρωποι και να διαλύονται οικογένειες», τόνισε ο Μαμντάνι, προειδοποιώντας πως αν προκύψουν ενδείξεις εγκληματικής αμέλειας ή ενέργειας, «θα το φτάσουμε μέχρι τέλους, με όλη την αυστηρότητα του νόμου».

Οι ρωγμές που προμήνυαν το κακό και η στιγμή της κατάρρευσης

Οι μαρτυρίες δείχνουν ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια. Εργαζόμενος απέναντι από το σημείο ανέφερε ότι είδε τούβλα να αποκολλώνται λίγα λεπτά πριν πέσει το κτίριο, ενώ κάτοικοι διπλανής πολυκατοικίας παρατήρησαν ρωγμές στους τοίχους τους, τις οποίες απέδιδαν στις έντονες δονήσεις των έργων. Η Λόρενς περιέγραψε έναν αφόρητο θόρυβο που «έφτανε μέχρι την ψυχή σου».

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Η στιγμή της καταστροφής καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας πάνω από την πόρτα της Λόρενς: ο κοινός τοίχος και το διπλανό κτίριο γκρεμίζονται με εκκωφαντικό κρότο μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης, αφήνοντας εκτεθειμένη σε κοινή θέα μέχρι και την ντουλάπα του σπιτιού της. Σε άλλο βίντεο, η ίδια διακρίνεται να κατεβαίνει μια σκάλα πάνω από βουνά ερειπίων, κρατώντας το χέρι ενός πυροσβέστη. «Αυτό το συναίσθημα δεν περιγράφεται», είπε.

Την αγωνία των κατοίκων αποτύπωσε και η Ζάρια Κόλμαν, ένοικος διπλανού κτιρίου, η οποία δήλωσε με δάκρυα στα μάτια πως νιώθει το σπίτι της να τρέμει και παρακαλούσε τα συνεργεία να σώσουν τη γάτα της που κρύβεται τρομαγμένη. Οι έρευνες στα συντρίμμια –με τη χρήση αλυσοπρίονων, αξινών και εκσκαφέα– ολοκληρώθηκαν τελικά την Πέμπτη, έπειτα από περισσότερες από 24 ώρες.

Το βεβαρημένο ιστορικό του εργοταξίου και οι ανατινάξεις

Σύμφωνα με τα πολεοδομικά αρχεία, το κτίριο που κατέρρευσε επί της πολυσύχναστης λεωφόρου Flatbush –σε μια πολυπολιτισμική γειτονιά του Μπρούκλιν με παλιά πλίνθινα κτίρια και νεόδμητα συγκροτήματα– διέθετε ένα κατάστημα στο ισόγειο και τέσσερα διαμερίσματα στους δύο ορόφους.

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Νωρίτερα μέσα στο έτος είχε κατεδαφιστεί ένα μονώροφο κτίσμα στο διπλανό οικόπεδο. Από τα έγγραφα προκύπτει ότι ο εργολάβος Μορντεχάι «Μάρτι» Βάισμπροντ –ο οποίος παραμένει άφαντος παρά τις κλήσεις και τα email των δημοσιογράφων– είχε δηλώσει εκσκαφές βάθους άνω των 4,5 μέτρων για τον Σεπτέμβριο, οι οποίες θα περιλάμβαναν και ανατινάξεις βράχων.

Το ιστορικό του έργου, ωστόσο, παρουσιάζει σοβαρές παραβάσεις: τον Μάρτιο το Τμήμα Κτιρίων είχε επιβάλει διακοπή εργασιών λόγω έλλειψης προστατευτικών διχτυών, ενώ τον Απρίλιο διαπιστώθηκε ότι ο εργολάβος συνέχιζε τις εργασίες παράνομα, παραβιάζοντας το «λουκέτο». Οι εργασίες εγκρίθηκαν εκ νέου μόλις διορθώθηκαν οι ελλείψεις. «Εξετάζουμε όλο το ιστορικό από την αρχή», δήλωσε την Παρασκευή ο επίτροπος κτιρίων Τιγκάνι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό δομικής αστοχίας στη Νέα Υόρκη μέσα σε πέντε μήνες, μετά την εκκένωση κτιρίων στο Μανχάταν τον περασμένο Ιούλιο, όταν λύγισαν κολόνες στήριξης στον ουρανοξύστη που στέγαζε παλαιότερα τα κεντρικά της Pfizer.