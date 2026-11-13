Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διέταξε την αναστολή όλων των αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια της χώρας επικαλούμενη «έκτακτες περιστάσεις» και «λόγους ασφαλείας»

​Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ εξέδωσε εθνική ‌απαγόρευση απογείωσης «εξαιτίας έκτακτων περιστάσεων ​και ‌για λόγους ασφάλειας» σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αφού η υπηρεσία είχε αναφερθεί νωρίτερα σε σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Όλες οι πτήσεις καθηλώνονται «μέχρι νεωτέρας» και οι εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις θα αντιμετωπίζονται κατά περίσταση.

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Λίγο πριν την ανακοίνωση, η FAA ανέστειλε την κυκλοφορία στο Σικάγο λόγω προβλημάτων στις επικοινωνίες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η υπηρεσία δήλωσε: «Όλες οι αναχωρήσεις πρέπει να παραμείνουν σε αναστολή μέχρι νεωτέρας». Η FAA ανέφερε ότι οι διεθνείς πτήσεις θα γίνονται αντικείμενο διαχείρισης κατά περίπτωση.

Η FAA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η απόφαση ελήφθη εξαιτίας προβλήματος στις επικοινωνίες που επηρεάζει τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις απειλής, λέει ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε την Παρασκευή ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με κάποια απειλή, μετά την επιβολή απαγόρευσης απογείωσης και προσγείωσης σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα.

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Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάλιν ανέφερε ότι οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν το περιστατικό, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης

«Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι επρόκειτο για κακόβουλη επίθεση εναντίον μας. Προς το παρόν, πρόκειται απλώς για διακοπή των τηλεπικοινωνιών», δήλωσε ο υπουργός.

Παράλληλα, επιχείρησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι άλλη μία 11η Σεπτεμβρίου. Δεν μπορώ να το επαναλάβω αρκετά».

Ωστόσο, ερωτηθείς εάν μια κυβερνοεπίθεση θα μπορούσε τελικά να βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, απάντησε ότι οι αρχές «δεν αποκλείουν τίποτα σε αυτό το σημείο».

Δεν συνδέεται με την παγκόσμια διακοπή της Microsoft

Ο Μάλιν εκτίμησε επίσης ότι η αναστάτωση στην εναέρια κυκλοφορία δεν συνδέεται με τη μεγάλη παγκόσμια διακοπή λειτουργίας των συστημάτων της Microsoft, η οποία είχε επηρεάσει δημόσιες υπηρεσίες σε πολλές χώρες.

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«Δεν βλέπω κανέναν λόγο να συνδέσουμε αυτά τα δύο. Πρόκειται για ξεχωριστά ζητήματα», σημείωσε.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας διαβεβαίωσε ότι «κάθε πτήση έχει καταγραφεί», ενώ διευκρίνισε ότι οι διεθνείς πτήσεις που κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση της κατάστασης ενδέχεται να απαιτήσει χρόνο, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα δεν πρόκειται να επιλυθεί μέσα σε μία ώρα.

«Το FBI δεν υποψιάζεται κυβερνοεπίθεση»

Το FBI δεν εκτιμά ότι η διακοπή των επικοινωνιών που οδήγησε στην αναστολή των πτήσεων σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση ή εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ερευνητές εξετάζουν εάν κάποια ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να προκάλεσε την εκτεταμένη διακοπή των επικοινωνιών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής αιτία του προβλήματος.