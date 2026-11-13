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Γερμανία: Σύνοδος του «Συνασπισμού των Προθύμων» για την Ουκρανία την Πέμπτη στο Βερολίνο

Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στον συντονισμό για τις διπλωματικές προσπάθειες και τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με την καγκελαρία

Γερμανία: Σύνοδος του «Συνασπισμού των Προθύμων» για την Ουκρανία την Πέμπτη στο Βερολίνο

German Chancellor Friedrich Merz talks with French President Emmanuel Macron and President of the European Commission Ursula von der Leyen after their arrival at the Chancellery in Berlin, Germany, on December 15, 2025. Several European leaders, the NATO Secretary General, and U.S. negotiators meet tonight at the Chancellery in Berlin in an effort to work towards a ceasefire in the ongoing war with Russia in Ukraine. (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto)NO USE FRANCE

13/11/2026, 19:22
TANEA Newsroom
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Υπό το σύνθημα «Ενωμένοι για την Ειρήνη στην Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια» ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, από κοινού με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ καλούν τα μέλη του «Συνασπισμού των Προθύμων» για την Ουκρανία σε σύνοδο κορυφής την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στο Βερολίνο. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της καγκελαρίας, η συνάντηση θα επικεντρωθεί στον συντονισμό για τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες, τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο και τη στήριξη προς τη χώρα.

«Η Γερμανία, ως ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας, αναλαμβάνει τις ευθύνες της.

Η υποστήριξή μας είναι προς το γερμανικό και το ευρωπαϊκό συμφέρον, διότι η έκβαση αυτού του πολέμου θα διαμορφώσει την ασφάλεια της Ευρώπης μακροπρόθεσμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση και τονίζεται ότι «ο κοινός στόχος του “Συνασπισμού των Πρόθυμων” παραμένει μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία».

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Βερολίνο Μερτς Ουκρανία

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