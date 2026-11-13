Μάντσεστερ Σίτι: Το χρονοδιάγραμμα για την εκδίκαση της έφεσης και τις πιθανές κυρώσεις

Η επιτροπή αναμένεται να αποφανθεί επί της έφεσης στις αρχές Ιανουαρίου, με τις κυρώσεις να ενδέχεται να ανακοινωθούν σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Η υπόθεση που αφορά τη Μάντσεστερ Σίτι και τις 115 οικονομικές παραβάσεις στην Premier League κατά το διάστημα 2009-2018 παραμένει στο επίκεντρο, με τις αποφάσεις για τις ποινές των «Πολιτών» να αναμένονται εντός του Ιανουαρίου.

Ενώ διανύουμε τη δεύτερη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, το ζήτημα συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα.

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Όπως έχει γίνει γνωστό, ο σύλλογος έχει καταθέσει επίσημη έφεση κατά της απόφασης ενοχής από το αρμόδιο όργανο του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times», η Μάντσεστερ Σίτι θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την υπερασπιστική της γραμμή στα μέσα Δεκεμβρίου.

Το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων

Η επιτροπή αναμένεται να αποφανθεί επί της έφεσης στις αρχές Ιανουαρίου. Όπως εκτιμάται, οι κυρώσεις ενδέχεται να ανακοινωθούν σχεδόν αμέσως, παρότι παραμένει ασαφές το πότε ακριβώς θα τεθούν σε ισχύ οι όποιες ποινές.

Επιπροσθέτως, κάθε κύρωση θα υπόκειται σε περαιτέρω έφεση, γεγονός που αναμένεται να παρατείνει τη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται πως οι πιθανές τιμωρίες για τη Μάντσεστερ Σίτι κυμαίνονται από πρόστιμα και αφαίρεση βαθμών, έως και τον υποβιβασμό από την Premier League.

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο των φερόμενων παραβάσεων, η ομάδα κατέκτησε τρεις φορές το πρωτάθλημα, δύο φορές το Κύπελλο Αγγλίας, τέσσερις φορές το Κύπελλο Λιγκ και το Community Shield.