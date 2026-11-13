Ο φερόμενος ως οδηγός αρνείται την εμπλοκή του στο περιστατικό υποστηρίζοντας πως το βίντεο ανήκει σε φίλο του, ενώ κάτοικοι καταγγέλλουν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις

«Μπαμπά, σταμάτα», «πήγαινε πιο σιγά». Οι εκκλήσεις δύο παιδιών καταγράφονται σε βίντεο, καθώς επιβαίνουν σε μια Porsche που αναπτύσσει υψηλή ταχύτητα στους Θρακομακεδόνες. Κατά τη διάρκεια του 57 δευτερολέπτων οπτικού υλικού, ο οδηγός διακρίνεται να χειρίζεται το όχημα με το ένα χέρι, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε στροφές και διασταυρώσεις, δίχως να πτοείται από τις διαμαρτυρίες των ανήλικων επιβατών.

Οι εικόνες προκαλούν σοκ, προκαλώντας παράλληλα έντονες αντιδράσεις στους κόλπους της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με κατοίκους και άτομα από το περιβάλλον του φερόμενου οδηγού, πρόκειται για επαναλαμβανόμενα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης, ενώ ο ίδιος, σε δηλώσεις του στο Live News, αρνείται πως βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του εν λόγω οχήματος, ισχυριζόμενος ότι προέβη απλώς στην αναδημοσίευση βίντεο φίλου του.

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Τι καταγγέλλουν κάτοικοι και άνθρωποι από το περιβάλλον του

Στο Live News μιλούν κάτοικοι της περιοχής που υποστηρίζουν ότι έχουν γίνει αυτόπτες μάρτυρες επικίνδυνων περιστατικών, αλλά και άνθρωποι από το περιβάλλον του φερόμενου οδηγού. Όπως αναφέρουν, παρόμοιες εικόνες με πρωταγωνιστή τον συγκεκριμένο άνδρα δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, καθώς φέρεται να αναπτύσσει συχνά μεγάλες ταχύτητες στην περιοχή.

«Έχει τον τελευταίο μήνα που παίρνει τα παιδιά. Αυτός τα βγάζει βόλτα κάθε Σαββατοκύριακο που τα παίρνει. Αυτό με τα παιδιά έχουμε πάθει ένα σοκ. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Θα μου σκοτώσει τα δικά μου τα παιδιά, τα δικά σου τα παιδιά», αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ο οδηγός διακρίνεται να κινεί το χέρι του, το οποίο είναι τοποθετημένο στο τιμόνι, ακολουθώντας τον ρυθμό της μουσικής. Παράλληλα, η Porsche διατηρεί υψηλή ταχύτητα, την ώρα που άλλα οχήματα διέρχονται από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

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Οι μαρτυρίες για όσα συνέβαιναν μέσα στο αυτοκίνητο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές.

«Του φωνάζουν “μπαμπά σταμάτα, μπαμπά πιο σιγά, μπαμπά σταμάτα”. Και ουρλιάζουν. Εμείς καταλάβαμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει να οδηγεί. Δηλαδή το τιμόνι συνέχεια του φεύγει. Άλλο σενάριο που σκεφτόμαστε είναι να είναι πιωμένος. Φαίνεται συνέχεια ότι του φεύγει το τιμόνι. Τα παιδιά ουρλιάζουν μέσα και δεν ακούει», περιγράφει άνθρωπος που γνωρίζει την υπόθεση.

Το βίντεο είχε δημοσιευτεί προ ημερών σε λογαριασμό στα social media και προκάλεσε έντονες συζητήσεις στην περιοχή. Η δημοσίευσή του δημιούργησε ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καταγράφηκε, αλλά και για το ποιος βρισκόταν τελικά πίσω από το τιμόνι.

«Είναι τα παιδιά του μέσα, τα αναγνωρίζουν όλοι όσοι τα γνωρίζουν. Το κοριτσάκι φωνάζει “μπαμπά πήγαινε πιο αργά”. Δεν έχει μυαλό. Συνέχεια τρέχει, πάντα έτρεχε. Δεν μπορούν να του κάνουν καταγγελία γιατί θα αρνηθεί ότι είναι αυτός, όμως εκείνη την ημέρα είχε πάρει τα παιδιά με την Porsche. Η μητέρα των παιδιών όταν το έμαθε έτρεμε ολόκληρη», αναφέρουν από το περιβάλλον του.

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Οι καταγγελίες για την πρώην σύζυγό του

Παράλληλα, πρόσωπα από το περιβάλλον του φερόμενου οδηγού κάνουν λόγο για μια σχέση με την πρώην σύζυγό του που χαρακτηρίζεται από ένταση, επικαλούμενα περιστατικά στα οποία περιλαμβάνονται εξύβριση, απειλές και φθορές.

«Η πρώην σύζυγός του έχει περάσει πολύ δύσκολα. Ανέβαζε βίντεο στα social media που την έβριζε. Έχει σπάσει την πόρτα του αυτοκινήτου της, έχει γδάρει το αυτοκίνητό της. Είναι τραμπούκος. Έχει οκτώ δικαστήρια για εξύβριση, για απειλή, για συκοφαντική δυσφήμηση, για τέτοια», υποστηρίζουν.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός δεν έχει συλληφθεί. Ο ίδιος φέρεται να κατέβασε το επίμαχο βίντεο από τα social media μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Τα 115 χλμ./ώρα και τα παρόμοια περιστατικά

Στην αρχή του βίντεο, η ένδειξη της ταχύτητας εμφανίζεται να βρίσκεται στα 115 χλμ./ώρα. Ο οδηγός φαίνεται να συνεχίζει την επικίνδυνη πορεία του, ενώ η μουσική ακούγεται δυνατά μέσα στο αυτοκίνητο.

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Το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε ατύχημα στους δρόμους των Θρακομακεδόνων θεωρείται ευτύχημα, δεδομένων των συνθηκών που αποτυπώνονται στο βίντεο.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν παρατηρήσει και άλλες φορές αυτοκίνητο Porsche να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι επρόκειτο για το ίδιο όχημα.

«Είδα το βίντεο στα social media και έπαθα σοκ. Πάλι πριν δύο εβδομάδες και πάλι Σαββατοκύριακο πέτυχα στους Θρακομακεδόνες μία Porsche να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και είχα αναρωτηθεί αν είναι τρελός. Εκείνος ανέβαινε, εγώ κατέβαινα. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν ο ίδιος», αναφέρει κάτοικος.

Τι ισχυρίζεται ο ίδιος στο Live News

Ο ίδιος δίνει τη δική του εκδοχή, αρνούμενος ότι οδηγούσε την Porsche. Όπως υποστηρίζει, το βίντεο τού είχε σταλεί από φίλο του, ο οποίος διαθέτει ακριβά αυτοκίνητα και ασχολείται με την οδήγηση.

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Μιλώντας στο Live News, ισχυρίστηκε επίσης ότι τα παιδιά του είναι πλέον 21 και 22 ετών και πως δεν βρίσκονταν μαζί του στο συγκεκριμένο περιστατικό.

«Εγώ είμαι στο Κουφονήσι. Και τα παιδιά μου είναι 21 και 22. Το βιντεάκι είναι φίλου μου που μου το έστειλε και το ανέβασα. Έχω έναν φίλο που ασχολείται με αυτοκίνητα, έχει ακριβά αυτοκίνητα και του είχα πει: “Στείλε μου κανένα βιντεάκι” και μου στέλνει διάφορα αυτοκίνητα. Δεν είναι το πρώτο που έχω ανεβάσει. Αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός μήνα βίντεο. Ο συγκεκριμένος έχει αυτοκίνητα της τάξης πάνω από ενός εκατομμυρίου, όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έχει, και αυτό το οδήγημα που έκανε είναι πολύ συμβατό με έτσι όπως οδηγεί.

Κατά διαστήματα έχω ανεβάσει και άλλα βιντεάκια. Έχω ανεβάσει πολύ τραγικά πράγματα με αυτόν, με το αυτοκίνητό του και εγώ μέσα βέβαια, χωρίς να έχει τα παιδιά του. Τα παιδιά θέλουν κι άλλο, “κι άλλο, κι άλλο”, λένε τα παιδιά. Να τρέξουν περισσότερο. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας γιατί το κάνει. Εγώ πόσταρα το story με το αυτοκίνητο».