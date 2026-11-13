Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν συνολικά 30 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., αφαιρώντας οκτώ διπλώματα και έξι άδειες κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης

Ένα οργανωμένο «μπλόκο» στους λάτρεις της ταχύτητας και των επικίνδυνων ελιγμών έστησε η Τροχαία Αττικής στο πάρκινγκ έξω από το θέατρο του Λυκαβηττού το βράδυ της Πέμπτης (12/11).

Η αιφνιδιαστική επιχείρηση των Αρχών είχε ως στόχο την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας και την πάταξη της αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς σε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της πρωτεύουσας, το οποίο συχνά μετατρέπεται σε αυτοσχέδια «πίστα» για επιδειξίες οδηγούς.

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Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν δεκάδες οχήματα, βεβαιώνοντας συνολικά 30 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Ανάμεσα στους παραβάτες, ξεχώρισαν δύο οδηγοί, οι οποίοι «πιάστηκαν στα πράσα» την ώρα που πραγματοποιούσαν επικίνδυνες μανούβρες πλαγιολίσθησης.

Με τα «παντιλίκια» αυτά επιχειρούσαν να επιδείξουν τις οδηγικές τους ικανότητες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους εαυτούς τους όσο και τους περαστικούς που απολάμβαναν τη βραδινή τους βόλτα στον λόφο.

Οι τροχονόμοι προχώρησαν σε επιβολή τσουχτερών προστίμων και αφαίρεση διπλωμάτων. Συγκεκριμένα, τα μέλη της Τροχαίας αφαίρεσαν οκτώ διπλώματα και έξι άδειες κυκλοφορίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η ασυδοσία στους δρόμους δεν θα γίνει ανεκτή.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν επτά παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους από δικυκλιστές, καθώς και τέσσερις παραβάσεις για οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Στη σχετική ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει πως οι έλεγχοι αυτοί δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για την ασφάλεια των πολιτών. Προειδοποιεί δε σε αυστηρό ύφος ότι «παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση» σε διάφορες περιοχές της Αττικής όπου παρατηρούνται αντίστοιχα φαινόμενα οδικής παραβατικότητας.