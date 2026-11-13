Ελλάδα

Πειραιάς: Έκρηξη σε διαμέρισμα στην Ακτή Θεμιστοκλέους

Πειραιάς: Έκρηξη σε διαμέρισμα στην Ακτή Θεμιστοκλέους
13/11/2026, 20:17
TANEA Newsroom
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Αναστάτωση επικράτησε στον Πειραιά το βράδυ της Παρασκευής, ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της Ακτής Θεμιστοκλέους.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν έλαβε χώρα σε οίκημα κοντά στη διασταύρωση της Ακτής Θεμιστοκλέους με την οδό Κοτζιάδων.

Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά περιορισμένης έκτασης, η οποία πάντως είχε κατασβεστεί προτού καταφθάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Προς το παρόν, τα αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστα.

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