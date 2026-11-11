Ελλάδα

Πολύγωνο: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας

Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια και πλαστικό μπουκάλι, προκαλώντας θρυμματισμό της γυάλινης πρόσοψης στην είσοδο του κτιρίου

Πολύγωνο: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας
11/11/2026, 08:06
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Έκρηξη από εμπρηστικό μηχανισμό έγινε λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα στην είσοδο πολυκατοικίας στο Πολύγωνο, επιφέροντας σημαντικές υλικές φθορές.

Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στη διασταύρωση των οδών Βραΐλα και Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η συσκευή περιείχε γκαζάκια, πλαστικό μπουκάλι και μονωτική ταινία.

Η έκρηξη που ακολούθησε προκάλεσε πυρκαγιά περιορισμένης έκτασης.

Από το ωστικό κύμα θρυμματίστηκε η γυάλινη πρόσοψη της εισόδου, ενώ προκλήθηκαν μαύρα στίγματα στους τοίχους του κτιρίου. Αν και κλήθηκε όχημα της Πυροσβεστικής στο σημείο, δεν απαιτήθηκε τελικά η συνδρομή του.

Έρευνα των Αρχών

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Ασφάλεια. Αστυνομικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο συνέλεξαν τα υπολείμματα του μηχανισμού.

Παράλληλα, αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας της γύρω περιοχής, σε μια προσπάθεια να εξακριβωθούν οι συνθήκες της επίθεσης και να ταυτοποιηθούν οι υπαίτιοι.

Go Deeper

γκαζάκια έκρηξη εμπρηστική επίθεση Πολύγωνο πολυκατοικία

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Οδηγός της ΑΑΔΕ για αιτήσεις και πληρωμές
  2. Εορτολόγιο: Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 12 Νοεμβρίου
  3. Μπρούκλιν: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 19 τραυματίες μετά από κατάρρευση κτιρίου – Μάχη με το χρόνο για εγκλωβισμένους

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ελλάδα

Cookies