Πολύγωνο: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας

Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια και πλαστικό μπουκάλι, προκαλώντας θρυμματισμό της γυάλινης πρόσοψης στην είσοδο του κτιρίου

Έκρηξη από εμπρηστικό μηχανισμό έγινε λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα στην είσοδο πολυκατοικίας στο Πολύγωνο, επιφέροντας σημαντικές υλικές φθορές.

Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στη διασταύρωση των οδών Βραΐλα και Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

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Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η συσκευή περιείχε γκαζάκια, πλαστικό μπουκάλι και μονωτική ταινία.

Η έκρηξη που ακολούθησε προκάλεσε πυρκαγιά περιορισμένης έκτασης.

Από το ωστικό κύμα θρυμματίστηκε η γυάλινη πρόσοψη της εισόδου, ενώ προκλήθηκαν μαύρα στίγματα στους τοίχους του κτιρίου. Αν και κλήθηκε όχημα της Πυροσβεστικής στο σημείο, δεν απαιτήθηκε τελικά η συνδρομή του.

Έρευνα των Αρχών

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Ασφάλεια. Αστυνομικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο συνέλεξαν τα υπολείμματα του μηχανισμού.

Παράλληλα, αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας της γύρω περιοχής, σε μια προσπάθεια να εξακριβωθούν οι συνθήκες της επίθεσης και να ταυτοποιηθούν οι υπαίτιοι.