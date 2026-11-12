Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στον Κηφισό και την Αττική Οδό με μεγάλες καθυστερήσεις.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται από νωρίς το πρωί στην κίνηση των οχημάτων

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Πέμπτης (12/11), με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα και μποτιλιάρισμα σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται από νωρίς το πρωί στην κίνηση των οχημάτων, με τα σημαντικότερα σημεία συμφόρησης να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, τη Μεσογείων και την Κηφισίας.

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Πιο συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι το ύψος του Ελληνικού, καθώς και στη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Στην Αττική Οδό πυκνή ροή σημειώνεται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με τις καθυστερήσεις να φτάνουν 5 με 10 λεπτά ενώ από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας οι καθυστερήσεις φτάνουν ακόμη και τη μισή ώρα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 12, 2026