Ελλάδα

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και οι κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται από νωρίς το πρωί στην κίνηση των οχημάτων

Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στον Κηφισό και την Αττική Οδό με μεγάλες καθυστερήσεις.

12/11/2026, 08:55
TANEA Newsroom
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Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Πέμπτης (12/11), με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα και μποτιλιάρισμα σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται από νωρίς το πρωί στην κίνηση των οχημάτων, με τα σημαντικότερα σημεία συμφόρησης να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, τη Μεσογείων και την Κηφισίας.

Πιο συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι το ύψος του Ελληνικού, καθώς και στη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Στην Αττική Οδό πυκνή ροή σημειώνεται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με τις καθυστερήσεις να φτάνουν 5 με 10 λεπτά ενώ από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας οι καθυστερήσεις φτάνουν ακόμη και τη μισή ώρα.

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