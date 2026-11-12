Ειρήνη Μουρτζούκου: Συνέχεια στη δίκη για τη δολοφονία των 3 βρεφών – Θα εξεταστούν 80 μάρτυρες

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ενδεχόμενων εντάσεων, ενώ η κατηγορούμενη ζήτησε να συναντήσει τη μητέρα της στη συνεδρίαση

Σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2026, η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον θάνατο των τριών παιδιών συνεχίζεται με τη λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας έχει προγραμματιστεί η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας και να προληφθούν ενδεχόμενες εντάσεις ή επεισόδια.

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Η διαδικασία και οι μάρτυρες

Το δικαστήριο εξετάζει εκ νέου την υπόθεση των τριών παιδιών, για τις οποίες η 26χρονη έχει ήδη προχωρήσει σε ομολογία.

Παρά το γεγονός ότι η ίδια έχει παραδεχθεί και τη δολοφονία της αδελφής της το 2014, το συγκεκριμένο αδίκημα θεωρείται παραγεγραμμένο εξαιτίας της παρέλευσης του χρόνου. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, αναμένεται να εξεταστούν περίπου 80 μάρτυρες.

Στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, η κατηγορούμενη φέρεται να παρουσίασε έντονο εκνευρισμό, αιτούμενη επανειλημμένα την παρουσία του πατριού της.

Ο τελευταίος, μέσω του δικηγόρου του, έχει δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά της 26χρονης και δεν έδωσε το «παρών» στη δικαστική αίθουσα. Σημειώνεται πως η κατηγορούμενη έχει ισχυριστεί στο παρελθόν ότι ο πατριός της είχε επιδείξει κακοποιητική συμπεριφορά.

Παράλληλα, η ίδια ζήτησε να συναντήσει για σύντομο χρονικό διάστημα τη μητέρα της, με την ατμόσφαιρα να φορτίζεται σημαντικά, παρά το γεγονός ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου καταλογίζει στη μητέρα της ευθύνες για τον τρόπο διαπαιδαγώγησής της.