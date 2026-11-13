Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επέστρεψε στις νίκες μετά από έξι διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις επικρατώντας της Χάποελ Τελ Αβίβ με 80-73 σε αγώνα που έγινε στην Κύπρο

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τη Ζαλγκίρις Κάουνας να παίρνει σημαντικό διπλό στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο, τη Βαλένθια να επικρατεί με άνεση της Μπάγερν και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να κερδίζει το ισραηλινό ντέρμπι απέναντι στη Χάποελ.

Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ξέσπασε απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

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Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας 83-86: Πέμπτη σερί νίκη για τους Λιθουανούς

Η Ζαλγκίρις συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, περνώντας με 86-83 από το Μιλάνο και φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες και τις επτά συνολικά στη φετινή διοργάνωση. Οι Λιθουανοί ανέβασαν την απόδοσή τους μετά το αρχικό προβάδισμα της Αρμάνι και έβαλαν τις βάσεις για το διπλό μέσα από την άμυνά τους.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Βαλαντσιούνας με 17 πόντους, ενώ ο Τουμπέλις πρόσθεσε 15. Για την Αρμάνι, ο Γκούντουριτς σημείωσε 20 πόντους, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα, που έριξε την ιταλική ομάδα στο 1-10.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 25-18. Η Ζαλγκίρις, ωστόσο, αντέδρασε, ανέτρεψε την κατάσταση και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 45-41. Με όπλο την άμυνα, αύξησε τη διαφορά στους 11 πόντους στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (63-52).

Η Αρμάνι προσπάθησε να επιστρέψει στην τελευταία περίοδο και με διαδοχικά καλάθια μείωσε στους τρεις, όμως δεν κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Η Ζαλγκίρις κράτησε το προβάδισμά της και έφυγε από το Μιλάνο με μια ακόμη σημαντική νίκη.

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Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 102-87: Επιθετικό ξέσπασμα και όγδοη νίκη

Η Βαλένθια επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση, επικρατώντας με 102-87 της Μπάγερν Μονάχου και φτάνοντας τις οκτώ νίκες στη φετινή EuroLeague. Οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα και, παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να επιστρέψουν, βρήκαν ξανά τον ρυθμό τους στην τελευταία περίοδο.

Οι Μπρουκς και Σορτς είχαν από 14 πόντους για τη Βαλένθια, ενώ από την πλευρά της Μπάγερν ξεχώρισε ο Ομπστ με 22. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Ισπανοί ανέβηκαν στο 8-3, ενώ οι Βαυαροί υποχώρησαν στο 3-8.

Η Βαλένθια πήρε από νωρίς τα ηνία, προηγούμενη με 29-19 στο τέλος της πρώτης περιόδου και 52-41 στην ανάπαυλα. Η Μπάγερν αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο και μείωσε σε 73-65, όμως οι γηπεδούχοι ανέβασαν ξανά την απόδοσή τους στην τελική ευθεία και έφτασαν στο τελικό 102-87.

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73: Νίκη στο ισραηλινό ντέρμπι

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν η νικήτρια στο ισραηλινό ντέρμπι, επικρατώντας με 80-73 της Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη σε αναμέτρηση που διεξήχθη στην Κύπρο. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας επέστρεψε στις νίκες μετά από έξι διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, παίρνοντας ένα αποτέλεσμα που είχε ιδιαίτερη σημασία.

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Η Μακάμπι είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, με τη Χάποελ να περνά μπροστά μόνο σε δύο περιπτώσεις, στα μέσα της τρίτης και στις αρχές της τέταρτης περιόδου. Στο φινάλε, οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν καλύτερα τις κρίσιμες κατοχές και εξασφάλισαν τη νίκη.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Μπόνζι Κόλσον και Τζίμι Κλάρκ, με 14 πόντους ο καθένας. Οι Γιαμ Μαντάρ και Ντάνιελ Τάις πρόσθεσαν από 10. Για τη Χάποελ, ο Βασίλιε Μίτσιτς είχε 14 πόντους, οι Νταν Οτούρου και Αμίρ Κόφι σημείωσαν από 13, ενώ ο Ελάιζα Μπράιαντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 41-33, 56-52, 80-73.

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 105-84: Ξέσπασμα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό

Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες, συντρίβοντας με 105-84 τον Ερυθρό Αστέρα και ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 7-4. Οι Μαδριλένοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο από το ξεκίνημα, έφτασαν ακόμη και σε διαφορά άνω των 30 πόντων και έπιασαν στη βαθμολογία τους Σέρβους.

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Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μπήκε δυνατά και με πρωταγωνιστή τον Πρότσιντα πήρε γρήγορα το προβάδισμα. Ο Φελίζ και ο Γιουλ έδωσαν συνέχεια στην επιθετική παραγωγή, με τη Ρεάλ να κλείνει την πρώτη περίοδο στο εντυπωσιακό 38-20.

Ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο, με τον Κάρτερ να δίνει λύσεις και τους Κολόκο και Νουόρα να βοηθούν στη μείωση της διαφοράς. Η Ρεάλ, ωστόσο, βρήκε ξανά επιθετικές απαντήσεις και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 56-41.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Ταβάρες και Λουβαβού-Καμπαρό διατήρησαν τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα, ενώ ο Σμιθ έδωσε επιπλέον λύσεις, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο 82-59. Η εικόνα δεν άλλαξε στην τελευταία περίοδο. Ο Αμπάλντε και ο Πρότσιντα συνέχισαν να σκοράρουν, με τη Ρεάλ να φτάνει σε μια άνετη επικράτηση με 105-84.

Τα δεκάλεπτα: 38-20, 56-41, 82-59, 105-84.