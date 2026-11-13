Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: Με εμφάνιση αφιερωμένη στον Κόμπι Μπράιαντ οι Καταλανοί στο Telekom Center

Η νέα εμφάνιση της Μπαρτσελόνα που είναι εμπνευσμένη από τους Λος Άντζελες Λέικερς θα κάνει την πρεμιέρα της στην EuroLeague κατά την αναμέτρηση με τους πράσινους

Με μια ξεχωριστή εμφάνιση θα αγωνιστεί η Μπαρτσελόνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «μπλαουγκράνα» θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά την τρίτη φανέλα τους για τη φετινή σεζόν, η οποία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου, αλλά και στον θρυλικό Κόμπι Μπράιαντ.

Η ομάδα της Βαρκελώνης, που έχει ταλαιπωρηθεί από αρκετούς τραυματισμούς το τελευταίο διάστημα, καλείται να αντιμετωπίσει μια δύσκολη εκτός έδρας αποστολή απέναντι στους «πράσινους». Πέρα από τη βαθμολογική σημασία της αναμέτρησης, η βραδιά θα έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό για τους Καταλανούς, οι οποίοι θα φορέσουν μια εμφάνιση με έντονες αναφορές στους Λος Άντζελες Λέικερς.

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Η φανέλα με έμπνευση από τους Λέικερς και τον Κόμπι

Η νέα εμφάνιση ξεχωρίζει για τον μαύρο και τον μοβ χρωματισμό της, τις χρυσές λεπτομέρειες και τα γράμματα στο μπροστινό μέρος. Η σχεδίασή της παραπέμπει στη φανέλα των Λέικερς, ενώ η συνεργασία της Μπαρτσελόνα με τη Nike έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Κόμπι Μπράιαντ, με το σχέδιο να περιλαμβάνει ένα διακριτικό μοτίβο εμπνευσμένο από δέρμα φιδιού, παραπέμποντας στο προσωνύμιο «Black Mamba». Μάλιστα, στο εσωτερικό του γιακά έχει τοποθετηθεί μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις του Αμερικανού θρύλου: «Άφησε το παιχνίδι καλύτερο απ’ ό,τι το βρήκες».

Κοινή εμφάνιση για τα τμήματα του συλλόγου

Η συγκεκριμένη φανέλα δεν αφορά αποκλειστικά την ομάδα μπάσκετ, καθώς αποτελεί κοινή δημιουργία για τα τμήματα του συλλόγου. Η ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελόνα έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση με αυτή, ενώ τώρα έρχεται η σειρά των μπασκετμπολιστών να τη φορέσουν σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Έτσι, το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα αποτελέσει την πρεμιέρα της νέας εμφάνισης και στην EuroLeague, δίνοντας στην αναμέτρηση έναν επιπλέον συμβολισμό πέρα από το αγωνιστικό της ενδιαφέρον.