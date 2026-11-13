Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ο Σλούκας, εκτός Ρογκαβόπουλος και άλλοι δύο με Μπαρτσελόνα – Η 12άδα

Ο Κώστας Σλούκας ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό και επιστρέφει στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση της ενδέκατης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα

Με τον Κώστα Σλούκα να επιστρέφει στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά χωρίς τους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Λευτέρη Μαντζούκα, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα το βράδυ της Παρασκευής (13/11, 21:15) στο Telekom Center Athens, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει καταλήξει στις επιλογές του για τη δωδεκάδα της αναμέτρησης.

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Το ευχάριστο νέο για τους «πράσινους» αφορά τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό και επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, έχοντας αφήσει πίσω του το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες.

Αντίθετα, εκτός αποστολής βρίσκονται οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Λευτέρης Μαντζούκας.

Ο τελευταίος δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Πέμπτης (12/11), ενώ στην περίπτωση των άλλων δύο προτιμήθηκε να μην υπάρξει επιβάρυνση, ενόψει της απαιτητικής εβδομάδας που ακολουθεί με τις εκτός έδρας αναμετρήσεις σε Μπολόνια και Κάουνας.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ.