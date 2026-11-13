Οι Θεσσαλονικείς έχουν καταθέσει φάκελο με πρόταση που φτάνει τα 70 εκατομμύρια ευρώ για την εξασφάλιση θέσης franchise στη διοργάνωση, σύμφωνα με πληροφορίες

Tο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται στον προθάλαμο αλλαγών, που δεν αποκλείεται να έρθουν και από την επόμενη σεζόν.

Σε πρώτο πλάνο φυσικά είναι η EuroLeague και το πλάνο επέκτασης της διοργάνωσης, τη στιγμή που υπάρχει ο δίαυλος με το NBA αλλά και το πλάνο των Αμερικάνων για την δική τους επέκταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

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Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ο Άρης διεκδικεί με κάθε διαθέσιμο τρόπο την επιστροφή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Καιρό τώρα, οι δρόμοι είναι δύο και γνωστοί. Απλά για εκείνο του franchise γίνεται ξεκάθαρο πλέον ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν κάνει τις κινήσεις τουΣ. Δηλαδή έχουν καταθέσει φάκελο με πρόταση που φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Την ίδια στιγμή φυσικά ο Άρης γνωρίζει ότι υπάρχει και ο αγωνιστικός δρόμος. Η αρχική προκήρυξη προέβλεπε πως τόσο ο νικητής του EuroCup όσο και ο φιναλίστ θα εξασφάλιζαν την παρουσία τους στην επόμενη EuroLeague, με τον Άρη να θεωρείται ήδη από τα λίγα φαβορί για να φτάσει ως το τέλος. Ωστόσο, από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι σήμερα, τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά, ακολουθώντας τη γνώριμη τακτική της EuroLeague να αναπροσαρμόζει διαρκώς τη στάση της.

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Παράλληλα, οι άνθρωποι του Άρη διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το NBA, μια εξέλιξη που έχει ιδιαίτερη σημασία για δύο λόγους. Αρχικά, γνωρίζουν πως το NBA εξετάζει την προοπτική επενδύσεων σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και πόλεις, με τη Θεσσαλονίκη να συγκεντρώνει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, περιορισμένες πιθανότητες να συμπεριληφθεί σε μια λίστα που περιλαμβάνει προορισμούς όπως η Ρώμη, το Παρίσι και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλο το focus της ομάδας έχει πέσει στην παρουσία της στη EuroLeague της νέας σεζόν και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι αυτό θα επιτευχθεί.

Η χωρητικότητα και το νέο όνομα του Παλέ

Την ίδια στιγμή, ανάμεσα στις πολλές κινήσεις που… τρέχουν βρίσκεται και το γήπεδο. Οι άνθρωποι του Άρη περιμένουν να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της παραχώρησης του Αλεξανδρείου, ώστε να προχωρήσουν στις επόμενες παρεμβάσεις τους στο γήπεδο.

Μία από αυτές θα είναι η αύξηση της χωρητικότητας. Αυτή αυξήθηκε φέτος περίπου στις 6.500 χιλιάδες ενώ το πλάνο είναι να γίνουν έργα που θα ανεβάσουν αυτό το νούμερο κοντά στις 8 χιλιάδες.

Παράλληλα οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με μεγάλη εταιρία για την ονοματοδοσία του γηπέδου, ακολουθώντας τις… επιταγές της εποχής. Ένα deal το οποίο εντάσσεται στις εμπορικές κινήσεις και θα αποφέρει σημαντικά έσοδα στα ταμεία της ομάδας.