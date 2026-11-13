Η διοίκηση του Δικεφάλου προχώρησε στην ανανέωση του συμβολαίου του Βούλγαρου μεσοεπιθετικού για δύο επιπλέον έτη, στέλνοντας την πιο δυνατή ψήφο εμπιστοσύνης

Σε πλήρη συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2029 ήρθαν ο ΠΑΟΚ και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, με τον ο Βούλγαρο εξτρέμ να παραμένει στην Τούμπα για τα επόμενα χρόνια.

Τη στιγμή ακριβώς που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μετράει αντίστροφα για την αγωνιστική του επανένταξη μετά από μια μακρά και δύσκολη περίοδο αποκατάστασης, η διοίκηση του ΠΑΟΚ φροντίζει να του στείλει την πιο δυνατή ψήφο εμπιστοσύνης. Ο Δικέφαλος και ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους, βάζοντας τις βάσεις για το κοινό τους μέλλον.

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Όπως προκύπτει, υπάρχει απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο θα κρατήσει τον 29χρονο άσο στην Τούμπα έως το καλοκαίρι του 2029. Ο Ντεσπόντοφ αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2023 από τη Λουντογκόρετς και με τη φανέλα του έχει κάνει 121 εμφανίσεις με 26 γκολ και 29 ασίστ.