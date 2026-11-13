Ο Ντόρσεϊ ανέβασε φωτογραφία από την προπόνηση του Ολυμπιακού (pic)

Ο 30χρονος σούτινγκ γκαρντ επανήλθε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού έπειτα από έναν μήνα τιμωρίας, επιλέγοντας να συνοδεύσει το στιγμιότυπο με το τραγούδι «Dedication»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επανήλθε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού και η ανάρτησή του μιλάει για αφοσίωση.



Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε μια χαρακτηριστική ανάρτηση το πρωί της Παρασκευής (13/11), λίγο πριν την επιστροφή του στις ομαδικές προπονήσεις του Ολυμπιακού ετά από έναν μήνα τιμωρίας.

Ο 30χρονος σούτινγκ γκαρντ ανέβασε μια φωτογραφία του από προπόνηση με φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ το τραγούδι που συνόδευσε τη φωτογραφία είχε τίτλο «Dedication», δηλαδή… αφοσίωση.

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