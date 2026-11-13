Ροναλντίνιο: Τη Κυριακή η επιστροφή στα γήπεδα στα 46 του με τη φανέλα της Ραβέννα – Εισιτήρια έως 150 ευρώ!

Ο Βραζιλιάνος σταρ συνδέθηκε με τον ιταλικό σύλλογο ως επενδυτής και μέτοχος, με τη συμφωνία να προβλέπει, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον μία συμμετοχή του σε αγώνα της ομάδας

Έντεκα χρόνια μετά την τελευταία επαγγελματική του εμφάνιση με τη Φλουμινένσε, ο Ροναλντίνιο ετοιμάζεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Ραβέννα, η οποία αγωνίζεται στη Serie C της Ιταλίας. Ο 46χρονος Βραζιλιάνος αναμένεται να φορέσει ξανά ποδοσφαιρικά παπούτσια για την αναμέτρηση με τη Φορλί, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, σε μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον.

Ο άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μίλαν αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του προπονητή της ομάδας, Αντρέα Μαντορλίνι, για το παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο «Bruno Benelli». Ωστόσο, η παρουσία του στη Ραβέννα δεν προέκυψε μέσα από μια συνηθισμένη ποδοσφαιρική συμφωνία, καθώς συνδέεται με ένα ιδιαίτερο επιχειρηματικό εγχείρημα.

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Η συμφωνία με τη Ραβέννα και η εμφάνιση στη Serie C

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής Repubblica, ο Ροναλντίνιο συνδέθηκε με τη Ραβέννα ως επενδυτής και μέτοχος, με τη συμφωνία να προβλέπει, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον μία συμμετοχή του σε αγώνα της ομάδας. Έτσι, ο Βραζιλιάνος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση, έντεκα χρόνια μετά την τελευταία επαγγελματική παρουσία του με τη Φλουμινένσε, το 2015.

Η είδηση έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην πόλη, με τον σύλλογο να προχωρά στη δημιουργία ειδικής προσωρινής εξέδρας με την ονομασία «R10». Η κατασκευή είναι αφιερωμένη στον αριθμό 10, που συνδέθηκε όσο λίγοι με την ποδοσφαιρική διαδρομή του Βραζιλιάνου.

Εισιτήρια έως 150 ευρώ για την επιστροφή του «μάγου»

Το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση με τη Φορλί αποτυπώνεται και στις τιμές των εισιτηρίων. Για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, οι τιμές φτάνουν έως τα 150 ευρώ, ενώ δεν θα ισχύσουν τα εισιτήρια διαρκείας, καθώς το παιχνίδι έχει αποκτήσει ξεχωριστό εμπορικό χαρακτήρα λόγω της παρουσίας του Ροναλντίνιο.

Η Ραβέννα έχει ήδη ανακοινώσει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που συνδέονται με την παρουσία του Βραζιλιάνου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 ώρα Ελλάδας.

Παραμένει, πάντως, ανοιχτό το αγωνιστικό σκέλος της επιστροφής του. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Ροναλντίνιο θα βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα ή πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρει, με την προσμονή των φιλάθλων να επικεντρώνεται πλέον στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Ραβέννα.