Ο Γιοβάνοβιτς γύρισε τη Γαλανόλευκη 88 χρόνια πίσω

Η βαριά ήττα με επτά γκολ διαφορά στην Αρένα του Γιόχαν Κρόιφ αποτελεί την πιο αρνητική επίδοση της εθνικής ομάδας από το 1938 σύμφωνα με την ανάλυση του κειμένου

Η απόλυτη ταπείνωση. Ένας ιστορικός διασυρμός. Ένα άνευ προηγουμένου αυτομαστίγωμα που φέρει μόνο μία υπογραφή: Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ενός προπονητή που έχει μία μοναδική ικανότητα να χύνει το γάλα από την καρδάρα στις πιο κρίσιμες στιγμές.

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Με Αγγλία 0-3, με Δανία 0-3 και 3-1, με Σκωτία 3-0. Και τώρα το ισοπεδωτικό, το ντροπιαστικό 7-0 που παραπέμπει στις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας της Γαλανόλευκης και στο περίφημο 11-1 από τους Μαγιάρους του Γκιούλα Ζίνγκελερ ανήμερα της 25ης Μαρτίου του 1938 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ήταν η τελευταία φορά που η εθνική μας ομάδα ηττήθηκε με επτά γκολ διαφορά.

Ο Γιοβάνοβιτς τόσος είναι. Δεν φταίει αυτός αν αυτοί που τον προσέλαβαν και τον πληρώνουν δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Ο ίδιος ποτέ δεν πρόκειται να παραδεχτεί πως το ταβάνι του έχει ύψος όσο τα χαμόσπιτα.

Ο Γιοβάνοβιτς έχει την τύχη να διαχειρίζεται την πιο ταλαντούχα εθνική ομάδα από τη δεκαετία του 1970 αλλά λόγω των περιορισμένων ικανοτήτων του και των αδιαμφισβήτητων εμμονών του (Ιωαννίδης, Μπακασέτας) την έχει εγκλωβίσει σε ένα ψυχοδηλωτικό roller coaster για το οποίο δεν είσαι ποτέ βέβαιος πώς θα καταλήξει.

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Στην Αρένα του Γιόχαν Κρόιφ έγινε ο ενταφιασμός και της τελευταίας ελπίδας πως ο Γιοβάνοβιτς είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει τη Γαλανόλευκη σε λεωφόρους μεγάλων επιτυχιών.

Για το μόνο που είναι ικανός είναι τα αποτελέσματα-βεγγαλικά, όπως στο Γουέμπλεϊ και στο Βόλφσμπουργκ. Η συνέπεια, η σταθερότητα, η αξιοπιστία του είναι άγνωστες έννοιες.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να χωρίσουν οι δρόμοι της εθνικής ομάδας με τον προπονητή που θα μείνει στην Ιστορία ως κακοδιαχειριστής μιας χρυσής γενιάς παικτών.

Σίγουρα ο πρώτος σκόρερ του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ Τάσος Δουβίκας, το βασικό σέντερ φορ της δεύτερης στην Πρέμιερ Λιγκ, Μπράιτον, Μπάμπης Κωστούλας και πολλοί ακόμα συμπαίκτες τους θα αισθανθούν ανακούφιση.