Ο γερουσιαστής φέρεται να έχει εξασφαλίσει περισσότερες από δέκα δεσμεύσεις υποστήριξης για την ηγεσία, ενώ εξετάζεται η επίσπευση της ψηφοφορίας για την επόμενη εβδομάδα

Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία της νέας πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία ανακοίνωσε ο γερουσιαστής του Μέριλαντ Κρις Βαν Χόλεν, αμφισβητώντας τον Τσακ Σούμερ, μόλις μία εβδομάδα μετά την εκλογική επικράτηση του κόμματος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Washington Post, του Politico και του CBS News, η κίνηση ανοίγει την εσωκομματική αναμέτρηση για την κατεύθυνση και τη στρατηγική των Δημοκρατικών έναντι της κυβέρνησης Τραμπ.

Η ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται με μυστική ψήφο, έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου. Ωστόσο, το Politico αναφέρει, επικαλούμενο δύο πρόσωπα με γνώση των συζητήσεων, ότι εξετάζεται η επίσπευσή της για την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να αποφευχθεί μια παρατεταμένη αντιπαράθεση.

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Ο Βαν Χόλεν υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών συνιστά εντολή αλλαγής. «Για να ανταποκριθούμε, χρειαζόμαστε νέα ηγεσία. Δεν πρόκειται για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά για την ανταπόκριση σε αυτό το αίτημα», ανέφερε στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, σύμφωνα με το CBS News.

O Δημοκρατικός γερουσιαστής φέρεται να έχει εξασφαλίσει περισσότερες από δέκα δεσμεύσεις υποστήριξης και ότι η αναμέτρηση παραμένει ανοικτή. Δικαίωμα ψήφου αναμένεται να έχουν 55 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, αριθμός που θα αυξηθεί σε 56 εάν η Μέρι Πελτόλα διατηρήσει το προβάδισμά της στην Αλάσκα.

Τον Βαν Χόλεν υποστήριξαν ο ανεξάρτητος γερουσιαστής του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς και ο εκλεγμένος Δημοκρατικός γερουσιαστής του Μίσιγκαν Αμπντούλ Ελ Σάγεντ. «Οι Αμερικανοί ψήφισαν υπέρ της αλλαγής. Θέλουν ένα Δημοκρατικό Κόμμα που θα αντισταθεί στα ισχυρά ειδικά συμφέροντα, θα συγκρουστεί με την τάξη των δισεκατομμυριούχων και θα αγωνιστεί για τις οικογένειες εργαζομένων», δήλωσε ο Σάντερς σε ανάρτησή του.

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Ο Σούμερ εμφανίστηκε βέβαιος ότι διαθέτει την απαιτούμενη στήριξη για να παραμείνει επικεφαλής. «Είμαι υπερήφανος για όσα πετύχαμε μαζί — οι 55 έδρες, και συνεχίζουμε, είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα — και έχω τις ψήφους για να συνεχίσω να υπηρετώ ως ηγέτης των Δημοκρατικών», ανέφερε σε δηλώσεις του σε αμερικανικά μέσα.

Δημόσια υπέρ του έχουν ταχθεί, μεταξύ άλλων, οι γερουσιαστές Κίρστεν Γκίλιμπραντ, Σέλντον Γουάιτχαουζ, Ρούμπεν Γκαγιέγκο, Κάθριν Κορτέζ Μάστο και Τζάκι Ρόζεν, καθώς και ο ανεξάρτητος Άνγκους Κινγκ, ο οποίος συμμετέχει στην κοινοβουλευτική ομάδα των Δημοκρατικών. Η Γκίλιμπραντ απέδωσε την εκλογική επιτυχία και στη στρατηγική ηγεσία του Σούμερ, ενώ η Ρόζεν υπογράμμισε την εμπειρία και τη μαχητικότητά του.

Κατά τη Washington Post, ο νικητής θα ηγηθεί της μεγαλύτερης πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία από την περίοδο της προεδρίας Ομπάμα. Το κόμμα έχει ήδη αρχίσει να συζητά τη νομοθετική του ατζέντα και την άσκηση ελέγχου στην κυβέρνηση Τραμπ, μέσω ερευνών και της διαδικασίας έγκρισης των προεδρικών διορισμών.

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Η υποψηφιότητα Βαν Χόλεν επαναφέρει τις αντιδράσεις κατά του Σούμερ για τη στάση του απέναντι στον Τραμπ. Σύμφωνα με το CBS News, η δυσαρέσκεια εντάθηκε όταν ο Σούμερ συνέβαλε στην αποτροπή αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις αρχές του 2025. Αργότερα την ίδια χρονιά υιοθέτησε διαφορετική στάση, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό ενωμένους τους Δημοκρατικούς κατά τη διάρκεια παρατεταμένης αναστολής λειτουργίας, στη διαμάχη για τις φορολογικές ενισχύσεις της ασφάλισης υγείας.

Στη συνέντευξή του στο MS NOW, ο Βαν Χόλεν έθεσε ως συγκεκριμένο πεδίο διαφοροποίησης τον πόλεμο στο Ιράν. Όπως αναφέρει το CBS News, ζήτησε οι Δημοκρατικοί να αξιοποιήσουν την προθεσμία της 11ης Δεκεμβρίου για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης ως μοχλό πίεσης προς την κυβέρνηση Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Επέκρινε επίσης την ανάμειξη του Σούμερ στις εσωκομματικές προκριματικές αναμετρήσεις, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία δεν πρέπει να επιλέγει πλευρές σε ανοικτές διαδικασίες ανάδειξης υποψηφίων.

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Ο Βαν Χόλεν υπηρετεί στη Γερουσία από το 2017, μετά από 14 χρόνια στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έχει διακριθεί για την κριτική που άσκησε στην ισραηλινή πολιτική έναντι των Παλαιστινίων και για την επίσκεψή του στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου συναντήθηκε με τον Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία μετά την απέλασή του από τις ΗΠΑ.

Παρά τη στήριξή του από επιφανείς προοδευτικούς, ο ίδιος απορρίπτει την παρουσίαση της αναμέτρησης ως ιδεολογικής σύγκρουσης. Σύμφωνα με τη Washington Post, υποστήριξε ότι κοινό μήνυμα των εκλογών ήταν η αντίδραση σε μια οικονομία που λειτουργεί εις βάρος των εργαζομένων και προς όφελος των δισεκατομμυριούχων και των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

Το Politico εκτιμά ότι οι έως τώρα συσχετισμοί εξακολουθούν να ευνοούν τον Σούμερ, ενώ το CBS News αναφέρει ότι παραμένει ευρέως αναμενόμενη η διατήρησή του στην ηγεσία. Η επίσημη υποψηφιότητα Βαν Χόλεν, ωστόσο, υποχρεώνει πλέον τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να πάρουν θέση σε μια αναμέτρηση που συνδέει την εκλογική νίκη με το αίτημα εσωκομματικής ανανέωσης.