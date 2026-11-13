Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του, ο Βανς δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση, ωστόσο εμφανίζεται προβληματισμένος

Σοβαρά εξετάζει το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 2028 ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μετά τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Όπως αναφέρει το CNN, επικαλούμενο ως πηγές του συνομιλητές και στενούς συνεργάτες του αντιπροέδρου, ο Βανς δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση, ωστόσο εμφανίζεται προβληματισμένος για τις πολιτικές του φιλοδοξίες, τη διάσπαση του κινήματος MAGA και τις προοπτικές του κόμματος υπό τη σημερινή ηγεσία.

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Μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν το αδιαμφισβήτητο φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028. Η υποψηφιότητά του, πάντως, παραμένει ανοιχτή, ενώ αρκετοί υποστηρικτές του εκτιμούν ότι τελικά θα διεκδικήσει την προεδρία. Άλλοι, ωστόσο, θεωρούν ότι ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και ότι, σε ηλικία μόλις 42 ετών, έχει περιθώριο να περιμένει.

Κεντρικό εμπόδιο στις σκέψεις του αποτελεί ο πόλεμος με το Ιράν, ο οποίος έχει πλήξει τη δημοτικότητα της κυβέρνησης Τραμπ και, σύμφωνα με συνεργάτες του Βανς, συνέβαλε καθοριστικά στην εκλογική κατάρρευση των Ρεπουμπλικανών. Το πρωί μετά τις εκλογές, ο αντιπρόεδρος απέδωσε δημόσια τις απώλειες του κόμματος στον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική συζήτηση για το μέλλον των Ρεπουμπλικανών πρέπει να ξεκινήσει από αυτό το σημείο.

Ενοχλημένος ο Τραμπ

Η παρέμβασή του θεωρήθηκε από ορισμένους ως προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από μια ιδιαίτερα αντιδημοφιλή στρατιωτική εμπλοκή. Προκάλεσε, παράλληλα, ενόχληση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να επέκρινε ιδιωτικά τον τρόπο με τον οποίο ο αντιπρόεδρος διατύπωσε τη θέση του. Ο Βανς είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την εμπλοκή στο Ιράν ακόμη και πριν από την έναρξη των αμερικανικών πληγμάτων.

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Πέρα από τον πόλεμο, ο Βανς καλείται να αντιμετωπίσει τη διάρρηξη της συμμαχίας που έφερε τον Τραμπ στην εξουσία το 2024. Δημοσκοπήσεις καταγράφουν απομάκρυνση από τους Ρεπουμπλικανούς ομάδων που είχαν στηρίξει τον πρόεδρο, μεταξύ των οποίων νέοι, άνδρες, Λατίνοι και ψηφοφόροι χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η απογοήτευση συνδέεται κυρίως με τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για το κόστος ζωής και τη δέσμευση του Τραμπ να αποφύγει νέους πολέμους.

Οι πιθανοί διεκδικητές

Την ίδια ώρα, η προοπτική μιας υποψηφιότητας του Τζέι Ντι Βανς περιπλέκεται από την εμφάνιση πιθανών ανταγωνιστών, όπως ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις, ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ και ο κυβερνήτης της Τζόρτζια Μπράιαν Κεμπ. Όλοι τους πάντως μέχρι στιγμής κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους.

NEW: Florida Gov. Ron DeSantis says it’s too soon to think about running for president in 2028 and says he isn’t naming names about other potential candidates just yet. Right now he says he’s focused on what went wrong for Republicans in the midterms. “I think we do need to come to grips with what happened in the midterms. I mean, we were losing Georgia, North Carolina, Texas. These are states that traditionally go good for us, losing them really, really big. So why was that?” Διαφήμιση November 12, 2026

Επιπλέον, η πιθανότητα μιας ανεξάρτητης ή τρίτης υποψηφιότητας από τον συντηρητικό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον θα μπορούσε να βαθύνει τις ρήξεις στο στρατόπεδο της δεξιάς.

Οι χρηματοδότες

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της στήριξης από ισχυρούς χρηματοδότες. Ο Τζέι Ντι Βανς διατηρεί σχέσεις με δισεκατομμυριούχους όπως ο Ίλον Μασκ και ο Πίτερ Τιλ, ενώ δίκτυο δωρητών που πρόσκειται σε αυτόν έχει ήδη αρχίσει να ανασυντάσσεται ενόψει της απόφασής του.

Παρά τις πιέσεις, ο αντιπρόεδρος δεν έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το χρίσμα. Ωστόσο, οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν ανατρέψει τις ισορροπίες: ο ίδιος καλείται πλέον να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του MAGA και να αποδείξει ότι μπορεί να ενώσει ένα κόμμα που εμφανίζεται βαθιά διχασμένο. Όπως παραδέχονται ακόμη και υποστηρικτές του, προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής διάδοχος του Τραμπ.