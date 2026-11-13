ΕΛ.ΑΣ. για το «μπλακ άουτ» της Microsoft: Ερωτήματα στην κυβέρνηση για την ανθεκτικότητα του ψηφιακού κράτους

Ο Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής ζητά από το υπουργείο να διευκρινίσει εάν επηρεάστηκαν συστήματα του ελληνικού Δημοσίου και ποιες ήταν οι συνέπειες για τους πολίτες

Ερωτήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα των ψηφιακών υποδομών του Δημοσίου και την ετοιμότητα της χώρας απέναντι σε σοβαρές τεχνικές αστοχίες μεγάλων τεχνολογικών παρόχων απευθύνει προς την κυβέρνηση ο Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής της ΕΛ.ΑΣ., με αφορμή τη σημερινή εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της Microsoft.

Αναγνωρίζοντας τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στην ψηφιοποίηση του κράτους, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υπογραμμίζει πως όσο περισσότερες κρατικές λειτουργίες βασίζονται σε ψηφιακές υποδομές, τόσο πιο κρίσιμη καθίσταται η διασφάλιση της αξιοπιστίας και της επιχειρησιακής τους συνέχειας.

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Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η προστασία των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί συστηματική αξιολόγηση κινδύνων, περιορισμό των κρίσιμων εξαρτήσεων, δοκιμασμένα σχέδια ανάκαμψης και σαφή δημόσια λογοδοσία, τονίζοντας ότι η επιτυχία του ψηφιακού κράτους κρίνεται από την ικανότητά του να διατηρεί ουσιαστικό έλεγχο και να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμη και σε συνθήκες κρίσης.

Τα τέσσερα ερωτήματα προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης



Με αφορμή τη σημερινή βλάβη που επηρέασε χρήστες και επιχειρήσεις τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, ο Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής της ΕΛ.ΑΣ. ζητά απαντήσεις από το αρμόδιο υπουργείο στα εξής ζητήματα:

Αν επηρεάστηκε το Δημόσιο: Ζητείται να διευκρινιστεί εάν υπήρξαν επιπτώσεις σε υπηρεσίες ή πληροφοριακά συστήματα του ελληνικού Δημοσίου, ποιοι φορείς επηρεάστηκαν, για πόσο χρονικό διάστημα και ποιες ήταν οι συνέπειες για τους πολίτες.

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Καταγραφή εξαρτήσεων: Ερωτάται εάν υπάρχει ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των κρίσιμων εξαρτήσεων του Δημοσίου από εξωτερικούς παρόχους ψηφιακών υποδομών και αν έχουν αξιολογηθεί οι κίνδυνοι μιας παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας.

Σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας: Ζητούνται διευκρινίσεις για το κατά πόσο οι κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες διαθέτουν δοκιμασμένα σχέδια ανάκαμψης, καθώς και εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας όταν βασικές ψηφιακές υπηρεσίες τίθενται εκτός.

Έλεγχος και ρήτρες παρόχων: Τίθεται το ζήτημα των μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας που εφαρμόζονται στους εξωτερικούς παρόχους, καθώς και η ύπαρξη σαφών συμβατικών απαιτήσεων για τη διαθεσιμότητα και την άμεση αποκατάσταση των υπηρεσιών.