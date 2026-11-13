Ακέφαλη από τον Ιούνιο η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την εκλογή προέδρου να ναυαγεί την Παρασκευή εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης με βαριές εκφράσεις και πόλεμο ανακοινώσεων

Σε θέατρο άγρια πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίχθηκε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με την εκλογή νέου προέδρου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) να ναυαγεί κι ενώ η Αρχή παραμένει ακέφαλη από τον Ιούνιο του 2025.

Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από πρωτοφανείς διαξιφισμούς και αντεγκλήσεις περί θεσμικών ανατροπών, με την κόντρα να συνεχίζεται και μετά, παίρνοντας τη μορφή ανταλλαγής σκληρών ανακοινώσεων.

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Εντός της συνεδρίασης, το ΠΑΣΟΚ απείχε από την ψηφοφορία για εκλογή του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Άλκη Δερβιτσιώτη, με αποτέλεσμα να μη συγκεντρωθεί η απαιτούμενη από το Σύνταγμα πλειοψηφία τριών πέμπτων.

Στο κάδρο της αντιπαράθεσης μπήκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επιτέθηκε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «θλιβερή εικόνα» και ισχυριζόμενη ότι με τη δική της δυναμική παρέμβαση απέτρεψε μια «ντροπιαστική συναλλαγή» και μια «ανίερη συμπαιγνία» ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τη Χαριλάου Τρικούπη.

Από την πλευρά του Κινήματος, ο εισηγητής Παναγιώτης Δουδωνής αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας την κ. Κωνσταντοπούλου για «μπούλινγκ» και χαρακτηρίζοντάς την ως «μόνιμο δεκανίκι» και «συνεργάτιδα» της κυβέρνησης, η οποία την επιστρατεύει για να τορπιλίζει τις συνεδριάσεις με τις φωνές της. Η άνευ προηγουμένου ένταση μεταφέρθηκε στη συνέχεια και στην Ολομέλεια της Βουλής.

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Πόλεμος ανακοινώσεων

Αμέσως μετά το τέλος της επεισοδιακής συνεδρίασης, η κυβερνητική παράταξη επιτέθηκε κατά της Χαριλάου Τρικούπη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να κατηγορεί ευθέως τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία και ανευθυνότητα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δυστυχώς, ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών του».

Η κυβερνητική πλευρά εστίασε στο γεγονός ότι ο κ. Δερβιτσιώτης είχε προταθεί από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγους μήνες για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Παράλληλα, ο προεδρεύων της Διάσκεψης Νικήτας Κακλαμάνης εξέφρασε την έντονη οργή του απευθυνόμενος στον κ. Δουδωνή, λέγοντάς του πως «το ΠΑΣΟΚ απέχει, “αδειάζοντας” αυτόν που το ίδιο είχε προτείνει για άλλη θέση». Κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για «πρωτοφανή θεσμική κυβίστηση», υποστηρίζοντας ότι η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτελεί προσβολή προς το πρόσωπο του καθηγητή και αποδεικνύει ότι το κόμμα αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

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«Οι θεσμοί δεν είναι παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη»

Η Χαριλάου Τρικούπη πέρασε στην αντεπίθεση, ξεκαθαρίζοντας μέσω κομματικών πηγών ότι η στάση της δεν αφορά τα πρόσωπα, αλλά την προάσπιση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και του Συντάγματος.

«Οι θεσμοί δεν είναι παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη», υπογράμμισαν κύκλοι του Κινήματος, καταγγέλλοντας ότι στην προηγούμενη διάσκεψη είχε ήδη διαμορφωθεί πλειοψηφία 3/5 για την εκλογή της κ. Κατερίνας Συγγούνα, η οποία είχε προταθεί από τον ίδιο τον κ. Κακλαμάνη.

Σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, εκείνη η συνεδρίαση διακόπηκε αυθαίρετα και «πραξικοπηματικά» προκειμένου να μην ολοκληρωθεί η εκλογή, ενώ η κυβέρνηση, αντί να τη συνεχίσει, προχώρησε παράνομα σε νέα διαδικασία με άλλο πρόσωπο.

Ο δε Παναγιώτης Δουδωνής σήκωσε το γάντι των κυβερνητικών κατηγοριών, διερωτώμενος: «Είναι πασπαρτού οι υποψήφιοι; Κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες είναι;». Παράλληλα, απάντησε με ειρωνεία στον Παύλο Μαρινάκη:

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«Υπήρχε πλειοψηφία για την ΑΠΔΠΧ στο πρόσωπο της κ. Συγγούνα. Υπήρχαν τα 3/5, είχαμε συναινέσει, διέκοψαν τη συνεδρίαση και σήμερα αντί να συνεχίσουν τη διακοπείσα ξεκίνησαν καινούργια συνεδρίαση για άλλο πρόσωπο. Εάν αυτό δεν είναι αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού τότε τι είναι;»

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ έκανε επίσης λόγο για «προσβολή των θεσμών και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά».

Απαντώντας, εξάλλου, στις πηγές του Μαξίμου, το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «επιβεβαίωσαν την αλαζονική αντίληψη του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όλα να ράβονται στα μέτρα τους, ακόμη και οι θεσμοί. Παζάρι, αδιαφάνεια και αλλεργία στη λογοδοσία».

Ως προς τις υποψηφιότητες για τις δύο ανεξάρτητες αρχές, το Κίνημα υπενθυμίζει «ότι το ΠΑΣΟΚ με καθαρότητα επέλεξε τον κ. Δερβιτσιώτη για τον Συνήγορο του Πολίτη και όχι την ΑΠΔΠΧ, για την οποία επέλεξε την κ. Συγγούνα και για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής Βουλής η πλειοψηφία στο πρόσωπο της αγνοήθηκε και διεκόπη η συνεδρίαση πραξικοπηματικά».