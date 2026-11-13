Microsoft: «Φως στο τούνελ» ανακοίνωσε η εταιρεία – Στην τελική ευθεία η αποκατάσταση, στα ύψη η «λυπητερή»

Επιλύθηκε το «υποκείμενο πρόβλημα», λέει η Microsoft που επαναλαμβάνει ότι επρόκειτο για τεχνικό ζήτημα και όχι για κυβερνοεπίθεση - Πώς προκλήθηκε η ψηφιακή συσκότιση που «ανέστησε» για μία ημέρα τα τηλέφωνα και τα φαξ

Προς το τέλος της φαίνεται να οδεύει η παγκόσμια ψηφιακή κρίση που προκάλεσε το σοβαρό μπλακάουτ στα συστήματα της Microsoft.

Με επίσημη ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η αμερικανική εταιρεία έκανε γνωστό ότι το υποκείμενο τεχνικό πρόβλημα που «γονάτισε» κρίσιμες υπηρεσίες όπως το Outlook, το Teams και το Copilot έχει πλέον επιλυθεί, με τους τεχνικούς να επικεντρώνονται στην πλήρη επαναφορά των συστημάτων για τις εναπομείνασες περιοχές και τους υπόλοιπους πελάτες.

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Παρά τις ενθαρρυντικές εξελίξεις, οι αλυσιδωτές αναταράξεις σε επιχειρήσεις, αγορές και δημόσιους οργανισμούς παγκοσμίως συνεχίζουν να υφίστανται, ενώ ο οικονομικός απολογισμός των ζημιών προκαλεί ίλιγγο, απειλώντας να επιβαρύνει άμεσα τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η επόμενη ημέρα

Στην ανάρτησή του, ο τεχνολογικός κολοσσός θέλησε να καθησυχάσει τα εκατομμύρια των χρηστών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Επρόκειτο για τεχνικό ζήτημα που δεν σχετίζεται με την κυβερνοασφάλεια ή agents τεχνητής νοημοσύνης. Το περιστατικό προκλήθηκε από ζήτημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια προηγούμενης αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου και το οποίο ήρθε στην επιφάνεια έπειτα από μια πρόσφατη αλλαγή στο δίκτυο. Έχουμε επιλύσει το υποκείμενο πρόβλημα και συνεχίζουμε να αποκαθιστούμε την υπηρεσία για τους υπόλοιπους πελάτες και τις υπόλοιπες περιοχές». Διαφήμιση Διαφήμιση

Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τα αίτια της πρωτοφανούς κατάρρευσης, προσθέτοντας πως «θα δημοσιεύσουμε μια πλήρη αναφορά μετά το περιστατικό, μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχός μας».

Η ανακοίνωση της Microsoft έρχεται έπειτα από ώρες αγωνίας, κατά τις οποίες εφαρμόστηκαν έκτακτα μέτρα, όπως η παράταση στις 48 ώρες του χρονικού παραθύρου διατήρησης των μηνυμάτων στις ουρές αποστολής, προκειμένου να αποτραπεί η μαζική απώλεια κρίσιμης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ντόμινο αστοχίας

Οι τεχνικοί της Microsoft είχαν αποκλείσει από την πρώτη στιγμή το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης ή δολιοφθοράς, αποδίδοντας το χάος σε μια εσωτερική τεχνική αστοχία. Όπως εξήγησαν, βασική διεργασία στους επηρεαζόμενους διακομιστές υπερφορτώθηκε, με αποτέλεσμα να σταματήσει η επεξεργασία των αιτημάτων και να περιοριστεί δραματικά η διαθέσιμη χωρητικότητα.

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Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ένα καταστροφικό ντόμινο, μεταφέροντας τεράστιο όγκο κίνησης στους εναπομείναντες διακομιστές, οι οποίοι με τη σειρά τους κατέρρεαν διαδοχικά μόλις δέχονταν την αυξημένη πίεση.

Η αποκατάσταση επιχειρείται πλέον με εξαιρετικά προσεκτικά βήματα, μέσω ελεγχόμενης επανεισαγωγής της κίνησης, επανεκκινήσεων και τοπικών περιορισμών στις συνδέσεις.

AP Photo/Markus Schreiber

«Λυπητερή» εκατοντάδων εκατομμυρίων

Η παράταση της βλάβης μεταφράζεται ήδη σε βαρύτατο οικονομικό τίμημα για την παγκόσμια αγορά.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης DBRS Morningstar προχώρησε σε μια πρώτη, συντηρητική εκτίμηση, τοποθετώντας τις ασφαλιστικές απαιτήσεις από τη διακοπή μεταξύ 300 και 500 εκατομμυρίων δολαρίων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι το νούμερο αυτό θα αυξηθεί σημαντικά όσο περνά η ώρα χωρίς οριστική λύση.

Ωστόσο, η DBRS Morningstar κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις πληγείσες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι πολλές από αυτές δεν θα αποζημιωθούν αυτόματα. Τα περισσότερα συμβόλαια κυβερνοασφάλισης καλύπτουν ζημιές μόνο από κακόβουλες επιθέσεις τρίτων και όχι από εσωτερικά σφάλματα λογισμικού, ενώ τα συμβόλαια επιχειρηματικής διακοπής προβλέπουν μεγάλες περιόδους αναμονής.

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Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών αναμένεται να επιβαρύνει απευθείας τα ταμεία των ίδιων των εταιρειών. Οι αναλυτές συγκρίνουν την κατάσταση με το ιστορικό μπλακάουτ της CrowdStrike το 2024, το οποίο κόστισε από 400 εκατομμύρια έως 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, τονίζοντας πως αν η παρούσα κρίση συνεχιζόταν επί ημέρες, το αποτύπωμά της θα ήταν εκθετικά μεγαλύτερο.

Πίσω στα 90s: Επέστρεψαν τηλέφωνα και… φαξ (!)

Ο αντίκτυπος της κατάρρευσης άγγιξε σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητας και της οικονομίας σε Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία και Βόρεια Αμερική, με περισσότερους από 430 εκατομμύρια χρήστες του Microsoft 365 να βρίσκονται ξαφνικά στο σκοτάδι.

Στη Μεγάλη Βρετανία, το μπλακάουτ προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις δικαστικές υπηρεσίες, στην αστυνομία και στα φαρμακεία, αναγκάζοντας τα ιατρικά κέντρα να ζητούν από τους πολίτες να επικοινωνούν τηλεφωνικά μόνο για επείγοντα περιστατικά.

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Στην Αυστραλία, η βλάβη έπληξε ακόμη και τις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών και την ομοσπονδιακή αστυνομία, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να ενεργοποιήσει ειδικά πρωτόκολλα προτεραιότητας.

Στον επιχειρηματικό στίβο, χρηματιστηριακοί οργανισμοί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε ξεχασμένες μεθόδους, χρησιμοποιώντας τηλέφωνα και συσκευές φαξ για την επιβεβαίωση των εντολών συναλλαγών.

Προβλήματα στην επικοινωνία αντιμετώπισαν τραπεζικοί κολοσσοί όπως η Goldman Sachs, αεροπορικές εταιρείες όπως η Emirates, αλλά και η Richemont, ιδιοκτήτρια των οίκων Cartier και Chloé, η οποία αναγκάστηκε να αναβάλει την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Το ρίσκο του cloud

Η κρίση επηρέασε ακόμη και τη σύνδεση κορυφαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI και η Anthropic με το περιβάλλον του Microsoft 365. Το γεγονός επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τη συζήτηση για τους κινδύνους της αυτής της ψηφιακής μονοκαλλιέργειας.

Η συγκέντρωση κρίσιμων λειτουργιών όπως η εσωτερική επικοινωνία, η αποθήκευση εγγράφων και οι πολιτικές ασφάλειας σε έναν και μόνο τεχνολογικό πάροχο προσφέρει αναμφισβήτητα ευκολία και οικονομίες κλίμακας, αλλά ταυτόχρονα καθιστά την παγκόσμια οικονομία εξαιρετικά ευάλωτη.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, το ρίσκο του cloud είναι πλέον ορατό και οι κυβερνητικοί φορείς καλούνται να θεσπίσουν εναλλακτικούς μηχανισμούς ασφαλείας, ώστε οι κρίσιμες εθνικές και επιχειρησιακές υποδομές να μπορούν να παραμένουν αυτόνομες και λειτουργικές ακόμη και όταν ένας τεχνολογικός γίγαντας «γονατίζει».