Ο προπονητής των «πρασίνων» απέδωσε την ήττα από την Μπαρτσελόνα στην έλλειψη συγκέντρωσης και στα αμυντικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την τέταρτη περίοδο

Με μια εντυπωσιακή αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο, η Μπαρτσελόνα ανέτρεψε έλλειμμα 13 πόντων και επικράτησε εκτός έδρας του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Μετά το πέρας του αγώνα, ο προπονητής των «πρασίνων», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου.

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Ο τεχνικός στάθηκε στους τρεις παράγοντες που καθορίζουν την έκβαση των παιχνιδιών και στους οποίους καλείται να εστιάσει η ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Είναι προφανές γιατί χάσαμε. Ήμασταν σε ένα καλό επίπεδο αμυντικά τις πρώτες τρεις περιόδους, μετά όμως όχι και τόσο. Όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε άμυνα, τα πράγματα πήγαν καλά, αλλά μην ξεχνάμε ότι και η Μπαρτσελόνα έπαιξε το δικό της μπάσκετ.

Όσο για το πώς είχαμε προσεγγίσει αυτό το παιχνίδι, θέλαμε να σταματήσουμε τους δημιουργούς τους, όπως τον Ρόμπινσον, ο οποίος σκόραρε 24 πόντους, εκ των οποίων τους 16 στο τέταρτο δεκάλεπτο. Φυσικά, θα ήθελα να συγχαρώ την Μπαρτσελόνα».

Είναι η σταθερότητα το ζητούμενο για να αποδίδει ο Παναθηναϊκός; «Είναι ένα παιχνίδι μπάσκετ. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος για 40 λεπτά.

Είναι αλήθεια ότι έχουμε σκαμπανεβάσματα, αλλά αν κοιτάξουμε τη στατιστική, θα δούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 7 λάθη. Επίσης, στο μπάσκετ πρέπει να κατανοούμε τι είναι ένα καλό προβάδισμα.

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Καλό προβάδισμα μπορεί να είναι οι 6 ή και οι 4 πόντοι, όμως πρέπει να μπορείς να κρατήσεις το μομέντουμ όταν είσαι 15 πόντους μπροστά. Εμείς, όταν έφτασε εκείνη η στιγμή, δεν καταφέραμε να παραμείνουμε στο επίπεδο που ήμασταν στα πρώτα δεκάλεπτα.

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και τα λάθη. Στην τρίτη περίοδο, που ήταν η καλύτερή μας, είχαμε 1 λάθος και στην τέταρτη 3, όμως εκεί το πρόβλημα ήταν περισσότερο η άμυνα.

Επίσης, στην τελευταία περίοδο δεν είχαμε καμία ελεύθερη βολή, γιατί έπαιξαν πολύ έξυπνα, κάνοντας μόλις δύο φάουλ. Ωστόσο, είναι πολύ κακό το ότι χάσαμε τόσες βολές συνολικά.

Άρα, για να συνοψίσω την απάντησή μου, τα τρία πράγματα στα οποία θέλω να σταθώ είναι: πρώτον, να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δεύτερον, να βάζουμε τις βολές και τρίτον, να μειώσουμε τα λάθη».

Για το αν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη οδηγία με αποτέλεσμα να μείνει η μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο: «Αν θυμάμαι καλά, ήταν μια ειδική κατάσταση, όπου η επαναφορά γινόταν από το δικό μας κομμάτι του γηπέδου, με 4,4 δευτερόλεπτα να απομένουν.

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Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, γιατί σε τόσο λίγα δευτερόλεπτα δεν προλαβαίνεις να κάνεις πολλά.

Ποτέ, μα ποτέ, δεν θα σκεφτώ τι συνέβη σε αυτά τα δευτερόλεπτα και σε αυτή τη φάση. Προτιμώ να σκέφτομαι τι συνέβη ή δεν συνέβη στα υπόλοιπα 39 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα.

Δεν θα σταθώ σε αυτή τη συγκεκριμένη επίθεση, γιατί όλα τα προηγούμενα αποτελούν το ίδιο το παιχνίδι. Αν σκοράρεις, είσαι τυχερός. Σήμερα δεν ήμασταν τυχεροί.

Για εμένα είναι σημαντικότερο να κατανοήσουμε τα τρία τελευταία σουτ και όχι την τελευταία κατοχή· δεν είναι το πιο σημαντικό για εμένα. Ξέρω ότι όλοι οι παίκτες κάνουν τα πάντα.

Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, υπήρχαν αμυντικά προβλήματα, όπως είπαμε, ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Αλλά ας κοιτάξουμε τι έγινε στο πρώτο και στο δεύτερο δεκάλεπτο, όταν είχαμε το μομέντουμ.

Πώς μπορέσαμε να διαβάσουμε το παιχνίδι, ενώ επιτρέψαμε στην Μπαρτσελόνα να κάνει την ανατροπή;

Με το σκορ στο 27-21 είχαμε κάνει μόλις 2 φάουλ και στη συνέχεια δεχτήκαμε εύκολους πόντους. Αυτό είναι για εμένα ολόκληρο το παιχνίδι, όχι η τελευταία κατοχή».