Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Να περιορίσουμε το τρανζίσιον και τα επιθετικά ριμπάουντ της Μπαρτσελόνα»

Ο Σέρβος τεχνικός αποκάλυψε πως ο Λευτέρης Μαντζούκας ήταν ο μοναδικός παίκτης που δεν συμμετείχε στην προπόνηση ενόψει της αναμέτρησης της Παρασκευής για την EuroLeague

Την προσοχή στα στοιχεία που θα κρίνουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα έστρεψε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενόψει του αγώνα της Παρασκευής (13/11, 21:15) για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Ο προπονητής των «πράσινων» αναγνώρισε την αγωνιστική κατάσταση των Καταλανών, οι οποίοι μετρούν επτά ή οκτώ διαδοχικές νίκες, και ανέδειξε τρία σημεία που θεωρεί καθοριστικά: τον περιορισμό του αιφνιδιασμού, τον έλεγχο των επιθετικών ριμπάουντ και την αποφυγή λαθών.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός είχε θετικά νέα από το αγωνιστικό μέτωπο, καθώς αποκάλυψε πως ο Λευτέρης Μαντζούκας ήταν ο μοναδικός παίκτης που δεν συμμετείχε στην προπόνηση. Όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται στη διάθεσή του, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει ακόμη στις τελικές επιλογές για την αναμέτρηση.

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Το πλάνο του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Ο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην ποιότητα και τη συνοχή που παρουσιάζει η ισπανική ομάδα, επισημαίνοντας ότι η αμυντική προσέγγιση του Παναθηναϊκού θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για τη νίκη.

Για τα στοιχεία που θα κρίνουν το παιχνίδι:

«Η Μπαρτσελόνα παίζει πολύ καλά. Έχει επτά ή οκτώ συνεχόμενες νίκες. Διαθέτει νέο προπονητή και νέους παίκτες, αλλά αγωνίζεται ως ομάδα. Πιστεύω ότι το κλειδί είναι να σταματήσουμε το παιχνίδι στο τρανζίσιον και τα επιθετικά ριμπάουντ. Πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας. Αν ελέγξουμε το επιθετικό κομμάτι, νομίζω ότι έχουμε καλές πιθανότητες να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

Για την κατάσταση των παικτών και τις απουσίες:

«Δεν γνωρίζω ακόμη ποιοι θα αγωνιστούν, αλλά ο μόνος που δεν προπονήθηκε είναι ο Μαντζούκας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ και αυτό είναι πολύ θετικό».

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Για την απουσία του Κέβιν Πάντερ από την Μπαρτσελόνα:

«Ο Πάντερ είναι πολύ σημαντικός για την Μπαρτσελόνα. Το πώς θα επηρεαστεί η ομάδα του από την απουσία του είναι δικό της ζήτημα. Γνωρίζουμε, πάντως, ότι διαθέτει πολλούς ποιοτικούς παίκτες».

«Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε και στη διαχείριση του απαιτητικού προγράμματος, τονίζοντας πως η ομάδα πρέπει να προσεγγίζει κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά, δίνοντας έμφαση τόσο στην αποκατάσταση όσο και στην προετοιμασία.

Για την προσαρμογή της ομάδας σε άμυνα και επίθεση:

«Πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να φροντίζουμε τα πάντα. Να ξεκουράζουμε τους παίκτες και να τους εξηγούμε ότι κάθε επόμενη αναμέτρηση είναι σημαντική».

Για το καλό κλίμα στις προπονήσεις:

«Κάνω ό,τι μπορώ, μαζί με το επιτελείο μου, ώστε οι παίκτες να χαμογελούν και να έρχονται στην προπόνηση με καλή διάθεση. Ελπίζω να συνεχιστεί και στο μέλλον».

Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (13/11) στις 21:15, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.