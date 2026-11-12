Παναθηναϊκός: Κανονικά στην προπόνηση Σλούκας και Ρογκαβόπουλος – Απών ο Μαντζούκας

Εκτός πλάνων για την αναμέτρηση της ενδέκατης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στους Καταλανούς παραμένει ο Λευτέρης Μαντζούκας, καθώς δεν συμμετείχε στην προπόνηση

Με τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο να συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Αντίθετα, εκτός δράσης παραμένει ο Λευτέρης Μαντζούκας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (13/11, 21:15) στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

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Τα νέα ήταν θετικά για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς τόσο ο Κώστας Σλούκας όσο και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έβγαλαν κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης, έχοντας ξεπεράσει σε σημαντικό βαθμό τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν το προηγούμενο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, ο Λευτέρης Μαντζούκας δεν συμμετείχε στην προπόνηση και δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση απέναντι στους Καταλανούς.