Δημοσκόπηση MARC: Πρώτη η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – Το 63,5% δυσαρεστημένο από το κυβερνητικό έργο
Τι απαντούν οι πολίτες για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία
Στις 14,7 μονάδες καταγράφει η Marc το προβάδισμα της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ στη μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1.
Πιο συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα καταγράφηκε στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου (από 30,4% τον Οκτώβριο), ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παραμένει σταθερό στο 15,8%.
Στην τρίτη θέση, με άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου (από το 10,5% στο 11%) αλλά σχεδόν σταθερό στην εκτίμηση ψήφου το ΠΑΣΟΚ, που έχει και πάλι τον Νίκο Ανδρουλάκη στο μονοψήφιο 7,4% στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ενώ 9 κόμματα κερδίζουν το εισιτήριο για τη Βουλή.
Η πρόθεση ψήφου
Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 27,2%, διατηρώντας προβάδισμα 13,2 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του δεύτερου κόμματος, ΕΛΑΣ, το οποίο συγκεντρώνει 14%. Στην τρίτη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11%.
Η Ελληνική Λύση καταγράφει 6,2% και το ΚΚΕ 6,1%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 5,1%. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,7% και η Φωνή Λογικής με 3,4%. Τέλος, το ΜέΡΑ25 καταγράφει ποσοστό 2,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3%.
Οι θετικές γνώμες για το κυβερνητικό έργο διαμορφώνονται στο 36%, καταγράφοντας κάμψη σε σχέση με το 36,7% του Οκτωβρίου. Σημειώνεται πως η θετική αξιολόγηση υποχωρεί ελαφρώς μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, την ίδια στιγμή που το ένα τρίτο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ εκφράζεται θετικά για την κυβερνητική πολιτική.
Κατάλληλος για πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει σχεδόν μισή μονάδα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και φτάνει στο 31% από 30,6% τον Οκτώβριο. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης ανεβαίνει στο 14,7% από το 14,2%.
Τι λένε οι πολίτες για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία
Σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά το 33,5% θεωρεί ως αρκετά ή πολύ πιθανό το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, ενώ το 64,1% εκτιμά ως λίγο ή καθόλου πιθανό ένα τέτοιο σενάριο. Σημειώνεται ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν από τον πλου του γαλλικού πλοίου σε διεθνή ύδατα ανατολικά της Κάσου και την «ήπια» τουρκική αντίδραση, καθώς η φρεγάτα που απευθύνθηκε μέσω ασυρμάτου στο ερευνητικό σκάφος δεν χρησιμοποίησε τον όρο «αδειοδότηση».
Σε ερώτηση σχετικά με το ποιος ευθύνεται για την τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο, το 51% αποδίδει την ευθύνη στην κυβέρνηση, το 44,3% στα μέσα ενημέρωσης, το 15,5% στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 14,9% στα social media, το 11,7% στα μικρότερα κόμματα και το 10,5% στο ΠΑΣΟΚ, που ανεβάζει στο 19,9% το ποσοστό του στο ερώτημα ποιος κάνει την πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση, ενώ η ΕΛΑΣ παραμένει σταθερή στο 9,3%.