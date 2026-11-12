Πολιτική

Δημοσκόπηση MARC: Πρώτη η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – Το 63,5% δυσαρεστημένο από το κυβερνητικό έργο

Τι απαντούν οι πολίτες για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία

Χέρι ψηφοφόρου ρίχνει φάκελο με ψηφοδέλτιο στη σχισμή διάφανης κάλπης
12/11/2026, 20:37
TANEA Newsroom
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Στις 14,7 μονάδες καταγράφει η Marc το προβάδισμα της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ στη μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1.

Πιο συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα καταγράφηκε στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου (από 30,4% τον Οκτώβριο), ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παραμένει σταθερό στο 15,8%.

Στην τρίτη θέση, με άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου (από το 10,5% στο 11%) αλλά σχεδόν σταθερό στην εκτίμηση ψήφου το ΠΑΣΟΚ, που έχει και πάλι τον Νίκο Ανδρουλάκη στο μονοψήφιο 7,4% στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ενώ 9 κόμματα κερδίζουν το εισιτήριο για τη Βουλή.

Γράφημα δημοσκόπησης του ANT1 και της MARC με ποσοστά κομμάτων και φόντο τη Βουλή

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 27,2%, διατηρώντας προβάδισμα 13,2 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του δεύτερου κόμματος, ΕΛΑΣ, το οποίο συγκεντρώνει 14%. Στην τρίτη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11%.

Η Ελληνική Λύση καταγράφει 6,2% και το ΚΚΕ 6,1%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 5,1%. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,7% και η Φωνή Λογικής με 3,4%. Τέλος, το ΜέΡΑ25 καταγράφει ποσοστό 2,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3%.

Οι θετικές γνώμες για το κυβερνητικό έργο διαμορφώνονται στο 36%, καταγράφοντας κάμψη σε σχέση με το 36,7% του Οκτωβρίου. Σημειώνεται πως η θετική αξιολόγηση υποχωρεί ελαφρώς μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, την ίδια στιγμή που το ένα τρίτο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ εκφράζεται θετικά για την κυβερνητική πολιτική.

Γράφημα πρόθεσης ψήφου δημοσκόπησης Marc για τον ANT1 με φόντο τη Βουλή
Γράφημα δημοσκόπησης του ANT1 και της MARC για την πρόθεση ψήφου με ποσοστά κομμάτων
Γράφημα δημοσκόπησης της MARC για τον ANT1 με ποσοστά πρόθεσης ψήφου

Κατάλληλος για πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει σχεδόν μισή μονάδα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και φτάνει στο 31% από 30,6% τον Οκτώβριο. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης ανεβαίνει στο 14,7% από το 14,2%.

Γράφημα δημοσκόπησης για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό με τέσσερις πολιτικούς αρχηγούς
Γραφικό δημοσκόπησης του ANT1 με τέσσερα πολιτικά πρόσωπα μπροστά από τη Βουλή
Τηλεοπτικό γράφημα δημοσκόπησης του ANT1 με αποτελέσματα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό

Τι λένε οι πολίτες για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία

Σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά το 33,5% θεωρεί ως αρκετά ή πολύ πιθανό το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, ενώ το 64,1% εκτιμά ως λίγο ή καθόλου πιθανό ένα τέτοιο σενάριο. Σημειώνεται ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν από τον πλου του γαλλικού πλοίου σε διεθνή ύδατα ανατολικά της Κάσου και την «ήπια» τουρκική αντίδραση, καθώς η φρεγάτα που απευθύνθηκε μέσω ασυρμάτου στο ερευνητικό σκάφος δεν χρησιμοποίησε τον όρο «αδειοδότηση».

Γράφημα δημοσκόπησης ANT1 και MARC για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία

Σε ερώτηση σχετικά με το ποιος ευθύνεται για την τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο, το 51% αποδίδει την ευθύνη στην κυβέρνηση, το 44,3% στα μέσα ενημέρωσης, το 15,5% στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 14,9% στα social media, το 11,7% στα μικρότερα κόμματα και το 10,5% στο ΠΑΣΟΚ, που ανεβάζει στο 19,9% το ποσοστό του στο ερώτημα ποιος κάνει την πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση, ενώ η ΕΛΑΣ παραμένει σταθερή στο 9,3%.

Κάρτα δημοσκόπησης ANT1 και MARC σχετικά με την τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο

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