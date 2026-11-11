Τι προκύπτει από την αναλυτική έρευνα των σημειώσεων που βρέθηκαν σε λογιστικό γραφείο που είχε οργανωτικό ρόλο στο δίκτυο των 430 εικονικών εταιρειών.

Νέο κύκλο αποριών και προβληματισμών προκαλεί η διαπίστωση, όπως αποκαλύπτουν tanea.gr, ότι πέντε από τα ονόματα στελεχών οικονομικών υπηρεσιών που βρέθηκαν σε χειρόγραφες σημειώσεις στα γραφεία του κυκλώματος της αλυσίδας «Χωριάτικο» ήταν δραστήριοι συνδικαλιστές κι υποψήφιοι της παράταξης της ΝΔ (ΔΑΚΕ) στους εφοριακούς, όπως αναδεικνύεται από ψηφοδέλτια του 2021.

Κύριο ζητούμενο είναι γιατί συνδικαλιστές (σ.σ. οι οποίοι πρόσκεινται στην κυβερνητική παράταξη) φαίνεται να είχαν τις αναφερόμενες επαφές με λογιστές κι όχι μόνο του συγκεκριμένου δικτύου φοροδιαφυγής κι εισφοροδιαφυγής άνω των 100 εκατ. ευρώ. Ενώ, μάλιστα, θα έπρεπε να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στην προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων τους.

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Τα ερωτηματικά πολλαπλασιάζονται από το γεγονός ότι κανείς υποψήφιος από άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις (ΔΗΣΣΥΕ, ΔΑΣ) δεν εμφανίζεται στην «λίστα» των κρατικών υπαλλήλων που βρέθηκε στην κατοχή του κυκλώματος. Όπως κι από την διαπίστωση ότι οι εν λόγω συνδικαλιστές είχαν σημαντικές θέσεις ακόμη και σε κεντρικούς ελέγχους για μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και σε περιφερειακές υπηρεσίες.

Η έρευνα του ελληνικού FBI κατέγραψε στην υπόθεση της συγκεκριμένης αλυσίδας αρτοποιείων 430 εικονικές εταιρείες και συνέταξε δικογραφία για 149 άτομα (59 συλλήψεις) ενώ δεσμεύθηκαν 130 λογαριασμοί. Σε λογιστικό γραφείο στην οδό Χέυδεν που του αποδίδεται οργανωτικός ρόλος, βρέθηκε μια χειρόγραφη λίστα με 25 ονόματα υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δίπλα σε ορισμένα από τα οποία αναγράφονται χρηματικά ποσά που φτάνουν έως και τις 60.000 ευρώ. Δύο από αυτούς είναι πλέον συνταξιούχοι.

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Η λίστα που είχε τίτλο «συναλλαγές μετά από εντολή του ΑΓ (αρχηγού του κυκλώματος)» φέρεται να περιλαμβάνει πρόσωπα που υπηρετούν σε φορολογικές υπηρεσίες της Αττικής, της Μυκόνου, της Γλυφάδας και της Λαμίας, ενώ σε ένα σημείο γίνεται αναφορά σε ΔΟΥ με τον χαρακτηρισμό «Μεγάλου Πλούτου». Στην λίστα υπάρχουν και οκτώ υπάλληλοι τριών Ελεγκτικών Κέντρων, όπως και πέντε υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) όπου σε δύο από αυτούς αναγράφονται ποσά 8.000 και 50.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ΥΕΔΔΕ είναι ειδική ελεγκτική υπηρεσία της ΑΑΔΕ με βασικό στόχο να εντοπίζει επιχειρήσεις που αποκρύπτουν έσοδα ή δεν αποδίδουν τους φόρους, να ερευνά εικονικά τιμολόγια, εικονικές συναλλαγές και κυκλώματα απάτης στον ΦΠΑ και να διενεργεί προληπτικούς και μερικούς φορολογικούς ελέγχους. Χωρίς, ωστόσο, στην τεράστια υπόθεσης φοροδιαφυγής του «Χωριάτικου» να έχει ενεργοποιηθεί, περιέργως.

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Όμως ακόμη μεγαλύτερες απορίες προκαλεί η παρουσία σε αυτή την λίστα και των πέντε συνδικαλιστών της συνδικαλιστικής παράταξης της ΝΔ στην Αττική

Με κύριο ζητούμενο γιατί βρέθηκαν σε αυτές τις σημειώσεις κι αν μπορεί κάποιοι από αυτούς να λειτουργούσαν ως γέφυρα συνεννοήσεων μελών του κυκλώματος με υπαλλήλους που γνώριζαν λόγω και της συγκεκριμένης δραστηριότητας τους. Όπως και της σχέσης τους με κυβερνητικούς κι υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι της ΔΑΚΕ στις συνδικαλιστικές εκλογές ήταν 84 και το σύνολο των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ υπολογίζονται περίπου σε 12.000. Ετσι ώστε το συγκεκριμένο εύρημα στην ύποπτη λίστα να μην μπορεί να θεωρηθεί συμπτωματικό και αναμένεται να τύχει της προσοχής της αναφερόμενης έρευνας που έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.