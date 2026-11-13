Συνολικά έξι άτομα έχουν οδηγηθεί στη φυλακή για την υπόθεση, ενώ οι Αρχές επέβαλαν περιοριστικούς όρους στα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι»

Μετά την απολογία τους, δύο λογιστές και ένας 48χρονος δικηγόρος κρίθηκαν προφυλακιστέοι στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Με την εξέλιξη αυτή, ο αριθμός των ατόμων που έχουν οδηγηθεί στη φυλακή για τη συγκεκριμένη υπόθεση απάτης «μαμούθ» ανέρχεται πλέον σε έξι.

Πορεία της δικαστικής διερεύνησης

Την ίδια στιγμή, η μεταχείριση των προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» –πολλά εκ των οποίων βρίσκονται αντιμέτωπα με χρέη εκατομμυρίων– είναι διαφορετική, καθώς οι Αρχές τους επέβαλαν περιοριστικούς όρους.

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Η δράση των κυκλωμάτων διαρθρώνεται ως εξής: Το πρώτο κύκλωμα, υπό τον Κ.Π., παρείχε λογιστικές υπηρεσίες σε 394 επιχειρήσεις με χρέη 119.829.204 ευρώ, έχοντας 15 συναρχηγούς. Το δεύτερο, με επικεφαλής τον Κ.Ι., λειτουργούσε ως νομικός σύμβουλος σε 219 επιχειρήσεις, συσσωρεύοντας χρέη 32.243.516 ευρώ με 17 συναρχηγούς. Το τρίτο, υπό τον Α.Μ., παρείχε λογιστικές υπηρεσίες σε 57 επιχειρήσεις με χρέη 12.345.240 ευρώ και 8 συναρχηγούς. Τέλος, το τέταρτο κύκλωμα υπό τον Θ.Ρ. περιλαμβάνει 1 εταιρεία υπό διαχείριση (55.127 ευρώ χρέη), 6 εταιρείες όπου εμφανίζεται ως πραγματικός δικαιούχος (669.000 ευρώ χρέη) και 145 εταιρείες υπό την ιδιότητα του λογιστή (18.000.000 ευρώ χρέη), με συνολικά χρέη 18.778.400 ευρώ και 11 συναρχηγούς.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν οικονομικά ευάλωτους πολίτες, χρησιμοποιώντας τους ως «αχυρανθρώπους» για τη σύσταση εταιρειών, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών, προκαλώντας ζημία άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η δικογραφία αφορά 1.283 άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και πρόσωπα από τον αθλητικό χώρο, ενώ οι «αχυράνθρωποι» εκτιμάται πως ανέρχονται στους 80.