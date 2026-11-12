Το κύκλωμα φέρεται ότι «φέσωσε» το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με ποσό που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ μέσω της δράσης των εταιρειών-«βιτρίνα»

Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν στις εννέα ακριβώς το πρωί της Πέμπτης, έχοντας σκυμμένα τα κεφάλια, οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της «μαμούθ» απάτης με τις εταιρείες-«βιτρίνες» και τους «αχυρανθρώπους».

Πρόκειται για κύκλωμα που φέρεται ότι «φέσωσε» το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με ποσό που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου περνούν σήμερα για να δώσουν εξηγήσεις, μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος, καθώς και ένας συνταξιούχος λογιστής, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο άτομα.