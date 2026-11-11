Ο κατηγορούμενος οδηγείται στην ανακρίτρια για την υπόθεση ασφαλιστικής απάτης και φοροδιαφυγής, ενώ οι Αρχές έχουν προχωρήσει συνολικά σε 16 συλλήψεις μέχρι στιγμής

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου οδηγείται στην τρίτη ειδική ανακρίτρια ο δικηγόρος που φέρεται να κατείχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα ασφαλιστικής απάτης και φοροδιαφυγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος συνεργαζόταν με λογιστές για τη δημιουργία και τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν στην παράνομη δράση. Συνολικά, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 16 συλλήψεις, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο επιχειρηματίες.

Προφυλακίστηκε ο 34χρονος

Μετά την απολογία του την προηγούμενη ημέρα, ο 34χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος. Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο άνδρας φέρεται να ανέλαβε λογιστικό γραφείο από προκάτοχό του, ο οποίος σε συνεργασία με τον δικηγόρο φέρεται να είχε οργανώσει το δίκτυο των εταιρειών-«φαντασμάτων» και την εύρεση αχυρανθρώπων. Μέσω των επιχειρήσεων αυτών, φέρεται να μεταφέρονταν οφειλές σε ΑΦΜ προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

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Κατά την απολογία του, ο 34χρονος ισχυρίστηκε ότι ενεργούσε ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ανέλαβε το γραφείο για να διασφαλίσει τις θέσεις περίπου 20 εργαζομένων. Επικαλέστηκε, δε, οικογενειακά προβλήματα, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία 70% και η σύζυγός του δεν εργάζεται, ωστόσο οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Από τους επτά που απολογήθηκαν χθες, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα. Πρόκειται για τέσσερις επιχειρηματίες και δύο αχυρανθρώπους. Στους τρεις επιχειρηματίες επιβλήθηκε εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ στον τέταρτο ορίστηκε ποσό 20.000 ευρώ.

Στις απολογίες τους, οι φερόμενοι ως αχυράνθρωποι παραδέχθηκαν πως παραχώρησαν κωδικούς TAXISnet έναντι αμοιβής ή συμμετοχής σε επιχείρηση, υποστηρίζοντας πως δεν γνώριζαν για τη φοροδιαφυγή. Ένας εξ αυτών μάλιστα υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε από γυναίκα που τον πλήρωνε για τους κωδικούς του, επικαλούμενος οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα υγείας. Παράλληλα, κατηγορούμενος που εμπλέκεται στη διαχείριση αρνήθηκε τις κατηγορίες για οφειλές 139.000 ευρώ, δηλώνοντας πως δεν είναι λογιστής.

Η στάση του επιχειρηματία εστίασης

Γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης με 12 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη υποστήριξε ότι οι εταιρείες λειτουργούσαν με δικαιόχρηση (franchise). Σύμφωνα με τον ίδιο, αχυράνθρωποι τοποθετήθηκαν στις επιχειρήσεις χωρίς να το γνωρίζει, ενώ οι φορολογικές οφειλές δημιουργήθηκαν εν αγνοία του. Τόνισε, τέλος, ότι οι επιχειρήσεις που διαχειρίζεται προσωπικά είναι ενήμερες φορολογικά.