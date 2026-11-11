Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: Προφυλακίστηκε επιχειρηματίας – «Έκανα μόνο δημόσιες σχέσεις»

Ο 33χρονος επιχειρηματίας είναι ο δεύτερος κατηγορούμενος που οδηγείται στη φυλακή για την υπόθεση που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, 33χρονος επιχειρηματίας που κατηγορείται για συμμετοχή στο μεγάλο κύκλωμα με τις εταιρείες-«βιτρίνες» και τους «αχυρανθρώπους», το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται για τη δεύτερη προφυλάκιση στην υπόθεση, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων.

Ο 33χρονος, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, απολογήθηκε ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας, αρνούμενος τον νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων που του αποδίδονται.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο ρόλος του περιοριζόταν στις δημόσιες σχέσεις και ότι δεν ασκούσε διοίκηση ή έλεγχο στις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο με τις 28 εικονικές εταιρείες

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ, την περίοδο 2018-2026 φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα εστίασης.

Το κατηγορητήριο περιγράφει, κατά πληροφορίες, έναν μηχανισμό διαδοχικής εναλλαγής εταιρειών, οι οποίες αναλάμβαναν τυπικά τη λειτουργία των καταστημάτων.

Η διοίκηση των επιχειρήσεων εμφανιζόταν να περνά σε διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είχαν ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

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Μέσω αυτού του μηχανισμού φέρεται να δημιουργήθηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-«βιτρινών» και προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές, χωρίς να ασκούν πραγματικό έλεγχο.

Δύο προφυλακισμένοι για την υπόθεση

Μετά την απόφαση για τον 33χρονο επιχειρηματία, οι προσωρινά κρατούμενοι ανέρχονται πλέον σε δύο.

Είχε προηγηθεί, κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, η προφυλάκιση 34χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου και να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι

Νωρίτερα, δύο συγκατηγορούμενοι του 33χρονου αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πρόκειται για έναν 39χρονο συνεργάτη του επιχειρηματία και μία γυναίκα ηλικίας 51 ετών. Στον 39χρονο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Ο 39χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν ως απλός υπάλληλος.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται να υποστήριξε η 51χρονη, η οποία εμφανίζεται στη δικογραφία ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, είχε υπογράψει έγγραφο θεωρώντας ότι επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια.

Όπως ανέφερε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με συνολικά χρέη 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Απολογούνται ακόμη έξι κατηγορούμενοι

Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί την Πέμπτη (12/11), με τις απολογίες των υπόλοιπων έξι από τους συνολικά 16 συλληφθέντες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος έλαβε νέα προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, καθώς και δύο λογιστές.

Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί εννέα κατηγορούμενοι, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.200 πρόσωπα.

Η έρευνα αφορά ένα από τα μεγαλύτερα φερόμενα κυκλώματα οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να εκτιμάται σε περισσότερα από 206 εκατομμύρια ευρώ.