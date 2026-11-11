Οι δορυφόροι της NASA καταγράφουν στον Ειρηνικό Ωκεανό μια εντυπωσιακή συγκέντρωση θερμών υδάτων, που θυμίζει το καταστροφικό φαινόμενο πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ένα γνώριμο, αλλά καθόλου καθησυχαστικό, μοτίβο αρχίζουν να καταγράφουν οι δορυφόροι πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Θερμά νερά μετακινούνται προς τα ανατολικά, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει σε περιοχές του τροπικού Ειρηνικού και η εικόνα που σχηματίζεται παραπέμπει όλο και περισσότερο σε ένα από τα ισχυρότερα κλιματικά επεισόδια της σύγχρονης ιστορίας: το Ελ Νίνιο του 1997-1998.

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Η σύγκριση δεν είναι απλώς εντυπωσιακή. Είναι αυτή που έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τους επιστήμονες της NASA, καθώς οι πρώτες ενδείξεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο επεισόδιο να αποδειχθεί ακόμη ισχυρότερο από εκείνο που είχε προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στον καιρό, στην αγροτική παραγωγή και στα οικοσυστήματα πολλών περιοχών του πλανήτη.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσο θα ενισχυθεί το φαινόμενο, αλλά και ποιες περιοχές θα βρεθούν στην τροχιά των επιπτώσεών του τον χειμώνα του 2026-2027.

Οι επιστήμονες του Εργαστηρίου Αεριοπροώθησης (JPL) της NASA παρακολουθούν την εξέλιξη μέσα από δορυφορικές μετρήσεις που αποτυπώνουν τις μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας.

Επειδή το θερμότερο νερό διαστέλλεται, η συσσώρευση θερμότητας στον ωκεανό προκαλεί άνοδο της επιφάνειάς του. Με αυτόν τον τρόπο, οι δορυφόροι μπορούν να εντοπίζουν την ανακατανομή των θερμών υδάτινων μαζών και να παρακολουθούν την εξέλιξη του Ελ Νίνιο.

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Οι εικόνες της 12ης Οκτωβρίου 2026 παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες με εκείνες της 13ης Οκτωβρίου 1997.

Και στις δύο περιπτώσεις, η στάθμη της θάλασσας εμφανίζεται χαμηλότερη στο δυτικό τμήμα του τροπικού Ειρηνικού και υψηλότερη στο ανατολικό, με τις θερμές υδάτινες μάζες να φτάνουν μέχρι τις ακτές της Νότιας Αμερικής.

«Αυτή τη στιγμή, το συγκεκριμένο Ελ Νίνιο βρίσκεται σε τροχιά να είναι ακόμη μεγαλύτερο», σημειώνει ο Τζος Γουίλις, επιστημονικός υπεύθυνος των δορυφορικών αποστολών μέτρησης της στάθμης της θάλασσας στο JPL της NASA.

Η εκτίμησή του βασίζεται σε ένα αρχείο περίπου 35 ετών δορυφορικών παρατηρήσεων, που επιτρέπει στους ερευνητές να συγκρίνουν τη σημερινή εικόνα με προηγούμενα μεγάλα επεισόδια.

Ο μηχανισμός πίσω από το φαινόμενο

Το Ελ Νίνιο δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Είναι η θερμή φάση ενός φυσικού κλιματικού κύκλου, γνωστού ως ENSO, ο οποίος επαναλαμβάνεται συνήθως κάθε δύο έως επτά χρόνια και συνδέεται με τις μεταβολές της θερμοκρασίας των υδάτων και των ανέμων στον τροπικό Ειρηνικό.

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Υπό κανονικές συνθήκες, οι εμπορικοί άνεμοι σπρώχνουν τα θερμά επιφανειακά νερά προς τη δυτική πλευρά του ωκεανού, προς την περιοχή της Ινδονησίας και της Αυστραλίας.

Όταν όμως οι άνεμοι εξασθενούν, τα θερμά νερά αρχίζουν να κινούνται προς το κέντρο και το ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού, φτάνοντας έως τις ακτές της Νότιας Αμερικής.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την εξασθένηση των ανέμων, δημιουργώντας έναν αυτοτροφοδοτούμενο μηχανισμό που οδηγεί στην ανάπτυξη του φαινομένου.

Καθώς μεταβάλλεται η κατανομή της θερμότητας στον ωκεανό, επηρεάζεται και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, με συνέπειες που μπορούν να γίνουν αισθητές σε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Αυτή ακριβώς είναι και η ιδιαιτερότητα του Ελ Νίνιο: ένα φαινόμενο που γεννιέται στον Ειρηνικό μπορεί να αλλάξει τις καιρικές συνθήκες σε ολόκληρο τον πλανήτη.

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Το προηγούμενο που προκαλεί ανησυχία

Το Ελ Νίνιο του 1997-1998 παραμένει σημείο αναφοράς για τους επιστήμονες. Οι επιπτώσεις του ήταν εκτεταμένες και άνισα κατανεμημένες.

Στην Καλιφόρνια και στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Στην Ινδονησία και στον Αμαζόνιο, αντίθετα, οι ξηρές συνθήκες συνέβαλαν στην εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών, ενώ η νότια Αφρική βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρή ξηρασία, που έπληξε και την αγροτική παραγωγή.

Η ιστορική αυτή εμπειρία εξηγεί γιατί η σημερινή εξέλιξη παρακολουθείται με τόσο μεγάλη προσοχή. Ένα νέο ισχυρό Ελ Νίνιο θα μπορούσε να μεταβάλει τα πρότυπα βροχοπτώσεων, να αυξήσει τον κίνδυνο πλημμυρών σε ορισμένες περιοχές και να ενισχύσει τις συνθήκες ξηρασίας σε άλλες.

Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσο θερμός είναι ο Ειρηνικός. Εξίσου σημαντικό είναι το πού συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη θερμότητα και πώς αντιδρά η ατμόσφαιρα.

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Το Ελ Νίνιο του 2015-2016 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρά την ιδιαίτερα μεγάλη έντασή του, η κατανομή των θερμών υδάτων ήταν διαφορετική από εκείνη του 1997.

Οι επιπτώσεις στις βροχοπτώσεις εκείνον τον χειμώνα ήταν εντονότερες στην Κεντρική Αμερική και στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Μεξικό αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα πλημμυρών.

Το 83% της NOAA και η αβεβαιότητα του 2027

Τα στοιχεία των δορυφόρων ενισχύονται από τις εκτιμήσεις της αμερικανικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA). Στην πρόγνωσή της, στις 8 Οκτωβρίου 2026, η υπηρεσία έδωσε πιθανότητα 83% να διατηρηθεί ένα ισχυρό έως πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει την ανησυχία για έναν χειμώνα με σημαντικές καιρικές αποκλίσεις. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι έχουν ήδη προδιαγραφεί συγκεκριμένες καταστροφές ή ότι οι επιπτώσεις θα είναι ίδιες με εκείνες του 1997-1998.

Όπως εξηγεί ο Τζος Γουίλις, η αναζήτηση ενός «τυπικού» Ελ Νίνιο είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς κάθε επεισόδιο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και διαφορετικό αποτύπωμα στον πλανήτη. Ακόμη και όταν οι ωκεάνιες συνθήκες μοιάζουν, η ατμοσφαιρική αντίδραση μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά την εξέλιξη.

«Υπάρχει πάντα ένα στοιχείο αβεβαιότητας», είναι το νόημα της προειδοποίησής του. Το γεγονός ότι το σημερινό Ελ Νίνιο θυμίζει εκείνο του 1997 δεν σημαίνει ότι θα επαναληφθεί απαραίτητα το ίδιο σενάριο.