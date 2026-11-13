Οι θέσεις αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ το ζήτημα των εδαφικών διευθετήσεων στην Ουκρανία και αγγίζουν ευθέως τον συσχετισμό δυνάμεων στη βόρεια και ανατολική Ευρώπη

Σε ένα ευρύ σχέδιο αναδιαμόρφωσης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας εντάσσονται οι απαιτήσεις που φέρεται να παρουσίασε η Ρωσία στις πρόσφατες συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία στο Αμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, η ρωσική αντιπροσωπεία ζήτησε την αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ, καθώς και την εγκατάλειψη από τη Συμμαχία των στρατιωτικών της βάσεων στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.

Report: At Abu Dhabi talks, Russia demands Finland quit NATO, the alliance give up Baltic bases and Ukraine cede the rest of Donbas Read more here👇 https://t.co/fqI1ZZA16t Διαφήμιση Διαφήμιση November 13, 2026

Οι θέσεις αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ το ζήτημα των εδαφικών διευθετήσεων στην Ουκρανία και αγγίζουν ευθέως τον συσχετισμό δυνάμεων στη βόρεια και ανατολική Ευρώπη. Η Μόσχα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιδιώκει μια συνολική συμφωνία που θα περιορίζει τη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Οι εδαφικές απαιτήσεις για την Ουκρανία

Στο ουκρανικό μέτωπο, η ρωσική πρόταση φέρεται να προβλέπει τη διατήρηση των εδαφών που έχει ήδη καταλάβει η Μόσχα, αλλά και την παράδοση του υπόλοιπου Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Παράλληλα, η Ουκρανία θα πρέπει να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ και να διατηρήσει καθεστώς ουδετερότητας. Η μελλοντική ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, δεν θα αποκλειόταν.

Η Μόσχα φέρεται επίσης να ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των ουκρανικών λιμανιών της Οδησσού και του Μικολάιβ, καθώς και συμφωνίες για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη και τη Βαλτική Θάλασσα.

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Ρωσία: Το σχέδιο για τη Μολδαβία και τα ανταλλάγματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση για τη Μολδαβία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ρωσία επιδιώκει τη μετατροπή της χώρας σε ομοσπονδία, στην οποία θα εντάσσονται η Γκαγκαουζία και η αποσχισθείσα Υπερδνειστερία.

Οι δύο περιοχές θα μπορούσαν να διενεργήσουν δημοψηφίσματα ανεξαρτησίας σε περίπτωση ένταξης της Μολδαβίας στην ΕΕ.

Russia’s demands for NATO to roll back its eastern presence test US and European negotiating resolve, Finnish Defense Minister Antti Häkkänen said https://t.co/xT0FYa7p3a — Bloomberg (@business) November 13, 2026

Ως αντάλλαγμα, η Μόσχα φέρεται να προσφέρει την απομάκρυνση των πυρηνικών όπλων της από τη Λευκορωσία, τη μη ανάπτυξη εκεί πυραύλων μέσου βεληνεκούς και την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Υπερδνειστερία.

Η εμπλοκή των ΗΠΑ και η συμμετοχή της Ευρώπης

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι Mόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να συμμετάσχουν και ευρωπαϊκοί εταίροι στον επόμενο γύρο συνομιλιών. Στόχος είναι να συζητηθούν όχι μόνο οι εδαφικές διαφορές, αλλά και οι ευρύτερες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ευρώπη μετά τον πόλεμο.

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Ο Κούσνερ ανέφερε ακόμη ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Δουβλίνο, μετά τις συνομιλίες στο Αμπου Ντάμπι. Πρόσθεσε ότι οι διαπραγματευτές εργάζονται για μια ενδεχομένως ιστορική ανταλλαγή αιχμαλώτων, η οποία θα μπορούσε να αφορά χιλιάδες ανθρώπους.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να συνομιλήσει με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, εφόσον αυτές επιθυμούν διάλογο και ορίσουν εκπροσώπους με σαφή εντολή διαπραγμάτευσης.

Στο τραπέζι η συνολική ασφάλεια της Ευρώπης

Οι απαιτήσεις που αποδίδονται στη Μόσχα δείχνουν ότι η Ρωσία επιδιώκει να συνδέσει την επίλυση του ουκρανικού με μια πολύ ευρύτερη συμφωνία για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο δεν βρίσκονται πλέον μόνο τα σύνορα και το καθεστώς των κατεχόμενων περιοχών, αλλά και η παρουσία του ΝΑΤΟ, η στρατιωτική ισορροπία στην ανατολική Ευρώπη και το μέλλον χωρών που βρίσκονται στη γεωπολιτική ζώνη αντιπαράθεσης με τη Μόσχα.

Το κατά πόσο οι προτάσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν βάση διαπραγμάτευσης παραμένει ανοιχτό. Το βέβαιο είναι ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν, συνιστούν μια εξαιρετικά φιλόδοξη ρωσική απόπειρα επανακαθορισμού των όρων ασφάλειας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.